Masz suchą skórę? Sięgnij po te 3 witaminy, a stanie się jędrna i elastyczna

Skóra sucha i odwodniona potrzebuje silnie nawilżających i odżywiających składników, a także intensywnej pielęgnacji. Odwodnienie skóry może nastąpić na skutek niedostatecznego nawodnienia, narażenia jej na działanie szkodliwych czynników zewnętrznych, a także stosowania nieodpowiednich kosmetyków czy leków. Skóra sucha z kolei z natury jest cienka, łatwo traci wodę, przez co jest narażona na łuszczenie, pękanie czy przedwczesne procesy starzenia.

Aby poprawić kondycję takiej skóry, warto nie tylko stosować dobre kosmetyki, pomagające zatrzymywać wodę w głębi naskórka, ale również sięgnąć po witaminy, znacząco poprawiające jej kondycję.

Witamina E przeciw suchej skórze

Witamina E nazywana jest witaminą młodości. Nie bez powodu – zwiększa elastyczność cery, poprawia jej napięcie, odżywia ją, zwalcza wolne rodniki i skutki stresu oksydacyjnego. Regularnie stosowana może zapobiegać starzeniu się skóry i przeciwdziałać zmarszczkom.

Witaminę E można kupić w aptekach i drogeriach w kroplach lub kapsułkach. Bardzo dobre efekty daje także stosowanie serum do twarzy bogatego w ten składnik. Poleca się je nawet osobom o wrażliwej i alergicznej skórze.

Witamina A przeciw łuszczeniu

Drugą witaminą, która może znacznie poprawić kondycję skóry, złagodzić nieprzyjemne uczucie ściągnięcia czy pieczenia, jest witamina A. Bardzo często występuje ona w kosmetykach obok witaminy E, ponieważ składniki te świetnie ze sobą współdziałają. Witamina A zapobiega rogowaceniu naskórka, poprawia elastyczność skóry, sprawia, że staje się ona gładsza i zdrowsza. Oprócz tego odnawia powierzchnię skóry, zapobiegając powstawaniu zmarszczek i starzeniu się.

Witamina C na naczynka

Trzecią witaminą korzystnie oddziałującą na skórę, jest witamina C. Przynosi ona rewelacyjne efekty w pielęgnacji skóry zmęczonej czy poszarzałej, a także naczynkowej. Witamina C wzmacnia ściany naczyń krwionośnych, zapobiegając ich pękaniu, rozjaśnia cerę, przywracając jej promienność i zdrowy blask. W przypadku skóry suchej warto stosować niewielkie stężenia witaminy C, by nie nasilić uczucia ściągnięcia czy nieprzyjemnego napięcia skóry.

Czytaj też:

3 sygnały, które świadczą o tym, że twoja skóra jest odwodnionaCzytaj też:

Pij tę herbatę dla zdrowia i... urody. Świetnie radzi sobie ze zmarszczkami