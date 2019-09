Jak NIE poprawiać sobie ust?

Dr Anna Adamczyk wyjaśniła jak zabrać się do powiększania ust, aby nie zrobić sobie krzywdy. Kto powinien rozważyć sięgnięcie po zabiegi upiększające usta? – Modelowanie ust bardzo przydaje się osobom z wadami zgryzu – powiedziała członkini Amerykańskiej Akademii Medycyny Estetycznej. – Modelowanie ust to proces i trzeba robić to stopniowo, etapami – dodała. Jakie są techniki powiększania ust?

Poprawianie kształtu ust? Tylko z głową

Ekspertka podkreśliła w rozmowie, jak ważne jest zachowanie umiaru przy poprawianiu ust i pokazała kilka przykładów nieprawidłowo i właściwie wykonanych zabiegów. Oprócz kamuflowania wad zgryzu, zabiegi medycyny estetycznej w obrębie ust mogą także pomóc zakryć górne dziąsła, które u niektórych osób odsłaniają się w czasie uśmiechu.

Starsze panie często decydują się na zabiegi, które ujędrniają i nawilżają usta. Naturalnym jest, że wraz z wiekiem nasze wargi zaczynają przypominać suszone śliwki. Zabiegi medycyny estetycznej mogą skorygować ten problem. Usta wypełnia się kwasem hialuronowym. Efekt na ogół utrzymuje się od 6 miesięcy do 1 roku.

