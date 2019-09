Siwe włosy pojawiają się z wiekiem czy są wynikiem stresu? Odpowiada trycholog

– Uważam, że siwe włosy są absolutnie piękne – powiedziała Lidia Popiel. Dlaczego ludzie siwieją? Od czego zależy szybkość tego procesu? Czy stres ma na to wpływ? Jak dbać o siwe włosy? I czy farbowanie włosów ma w ogóle sens? Na te pytania odpowiedziała trycholog Anna Kuznetsova. Obejrzyj materiał wideo:

Lidia Popiel podkreśliła, że najważniejsze jest to, żeby samemu świadomie podejmować decyzje w kwestii swojego wyglądu. Jeśli podobają nam się nasze siwe włosy, nie farbujmy im w obawie, że ktoś pomyśli, że jesteśmy zaniedbani. Jeśli natomiast nie możemy pogodzić się ze swoim odbiciem w lustrze, zmieńmy kolor włosów. Grunt, by nie robić niczego pod presją.

Dlaczego ludzie siwieją?

Trycholog Anna Kuznetsov wyjaśniła, że przyczyna siwienia nie jest do końca znana. Może to być proces genetyczny i dziedziczny. Badania na młodych, siwiejących osobach wykazały m.in. niedobór witaminy D i wapnia. Co ciekawe, osoby, które siwieją za młodu mają większe ryzyko rozwoju chorób serca. Ekspertka wyjaśniła jednak, że nie można osiwieć w jedną noc w wyniku stresu.

