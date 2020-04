Codzienne nawyki, które najbardziej niszczą środowisko

Do tej pory na pewno dokonałeś przynajmniej kilku zmian większych zmian w swoim stylu życia w nadziei na poprawę środowiska naturalnego. Być może nie korzystasz z foliowych torebek lub częściej jeździsz rowerem. Okazuje się, że nadal potrzeba zmian. Wiele błędów popełniamy nie do końca świadomie, a mają ogromny wpływ na ekologię. Jakie nawyki są najgorsze?

Jedzenie czerwonego mięsa

Według USDA Amerykanie jedzą około 40% więcej mięsa niż zalecane. Pomimo naszej miłości do tych rzeczy, czerwone mięso, zwłaszcza wołowina, ma ogromny wpływ na środowisko. Badanie z 2018 r. Wykazało, że produkcja wołowiny zajmuje 83% ziem uprawnych na świecie, ale zapewnia tylko 18% kalorii i 37% białka. Wołowina może również uwalniać do 105 kilogramów gazów cieplarnianych na 100 gramów białka, co jest zdecydowanie najgorszym źródłem zanieczyszczeń wśród innych źródeł białka. Ten burger smakuje teraz trochę mniej smacznie, prawda?

Wyrzucanie resztek jedzenia

Kiedy nie możesz skończyć jeść wszystkiego na talerzu, twoim pierwszym instynktem może być wyrzucenie resztek do kosza. Jednak to bezmyślne działanie ma duży wpływ na emisje gazów cieplarnianych. Według badań z 2015 r. Odpady organiczne odpowiadają za znaczną część emisji metanu ze składowisk, ale nie mają takiego samego wpływu, gdy są odprowadzane z tego systemu. Niestety około 95% resztek jedzenia wciąż trafia na wysypiska śmieci.

Używanie toksycznych detergentów do prania

Pralki już wymagają dużej ilości wody, a dodanie detergentu do prania może tylko pogorszyć wynik. Wiele popularnych detergentów zawiera substancje chemiczne, takie jak fosforany, które są toksyczne dla organizmów wodnych i pozostawiają wodę bardziej kwaśną niż wcześniej. Wybielacz, inny powszechny środek do czyszczenia odzieży, jest równie szkodliwy. Wszystkie te produkty mogą również znajdować się w plastikowych pojemnikach, które prawdopodobnie nie zostaną poddane recyklingowi.

Korzystanie z tradycyjnych dezodorantów

Większość tradycyjnych dezodorantów jest szokująco szkodliwa dla środowiska. Spraye są zdecydowanie najgorsze z tej grupy, przynajmniej jeśli chodzi o zanieczyszczenie powietrza. Produkty te przyczyniają się do powstawania smogu i gromadzenia się gazów cieplarnianych w naszej atmosferze. Dezodoranty w sztyfcie są szkodliwe z innego powodu: są dostarczane w pojemnikach, których recykling jest prawie niemożliwy. Według niektórych szacunków, produkty do higieny osobistej stanowią jedną trzecią wszystkich plastików jednorazowego użytku na wysypiskach śmieci. Kiedy skończysz kij, nie znika - prawdopodobnie kończy się na składowisku. Warto zainteresować się ich eko odpowiednikami, które już dostępne są w sklepach.

