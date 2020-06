Jak sprawić, by lakier do paznokci wysychał szybciej?

Zrozumiałe jest, że większość z nas obecnie unika salonów kosmetycznych. Pandemia koronawirusa sprawiła, że ​​proste przyjemności, takie jak farbowanie włosów i manicure, są bardzo ryzykowne. Nic dziwnego, że większość z nas decyduje się robić paznokcie w domu, co jest dla nich bardzo zdrowe, jeśli rezygnujemy z hybrydy. Naturalny lakier łatwo zmyć acetonem i nie trzeba narażać płytki paznokcia na uszkodzenia. Jedyną wadą jest proces wysychania, który może potrwać nawet godzinę. Po wycięciu skórek, szlifowaniu paznokci, kształtowaniu płytki i malowaniu ostatnią rzeczą, którą chcesz zauważyć to odgniecenia na niedoschniętym lakierze.

Podczas gdy będziesz potrzebować odrobiny cierpliwości, istnieje kilka sztuczek, które pomogą uzyskać lepsze wyniki w krótszym czasie. Poniżej wskazówki, jak sprawić, by twoje paznokcie szybciej wysychały w domu.

1. Upewnij się, że twoje paznokcie są czyste przed malowaniem

Zanim zaczniesz nakładać kolor, upewnij się, że twoje paznokcie są czyste z pozostałości, takich jak olejek do skórek lub krem do rąk. Produkty te tworzą śliski film i dodają dodatkową warstwę pod polerowaniem, co wydłuża okres schnięcia. Po opiłowaniu, uformowaniu i przycięciu paznokci, umyj je dokładnie mydłem i wodą. Następnie użyj acetonu do usunięcia wszystkich pozostałości z paznokcia.

2. Nałóż cienkie warstwy lakieru do paznokci

Im więcej warstw lakieru do paznokci nakładasz na paznokcie, tym dłużej trwa ich wyschnięcie. Dlatego najlepiej nakładać cienkie warstwy lakieru. Jeśli popełnisz błąd, lepiej jest usunąć lakier i zacząć od nowa niż dalej nakładać warstwę, co sprawia, że ​​jest grubszy i trudniej wysycha. Podczas nakładania warstw postępuj w tej kolejności: nałóż cienką warstwę podkładu, a następnie dwie (lub trzy, jeśli kolor jest delikatny) warstwy lakieru i wykończ lakierem bezbarwnym.

3. Użyj suszarki do włosów

Używanie suszarki z dmuchawą chłodnego powietrza po nałożeniu każdej cienkiej warstwy lakieru może być bardzo pomocne. Należy pamiętać, że musi to być zimne powietrze, ponieważ lakier wtedy szybciej schnie. Ciepło nie pozwala uzyskać tego efektu.

4. Poczekaj pół godziny przed umyciem rąk

Po polerowaniu paznokci zaleca się odczekanie co najmniej 30 minut przed wzięciem prysznica lub kąpieli, umyciem naczyń lub zrobieniem prania. Ciepło z wody (na przykład z gorącego prysznica) może powodować złuszczanie.

Być może słyszałeś również, że zanurzenie paznokci w oliwie z oliwek na godzinę przed ich pomalowaniem może przyspieszyć suszenie. Chociaż może to pomóc w usuwaniu nadmiaru olejków, znacznie łatwiej jest używać acetonu, który dokładnie usuwa wszystkie pozostałości olejku z paznokcia.

Czytaj także:

Jak wykonać manicure w domu? Podstawowe kroki