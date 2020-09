Kiedy wargi człowieka zaczynają się starzeć? Wcześniej, niż możesz zakładać

Nie wszyscy biorą problemy kosmetyczne za poważny problem. Niektórzy ludzie po prostu nie zauważają zmiany, lub akceptują ją jako normalną część procesu starzenia się – na równi ze zmarszczkami czy cieniami pod oczami. Jeśli jednak uznasz, że jest to dla ciebie problem, możesz podjąć kroki, które pomogą naturalnie wzmocnić usta.

Dlaczego usta wiotczeją, gdy się starzejemy?

Wargi stają się cienkie z tego samego powodu, dla którego nasza skóra wiotczeje lub tracimy elastyczność: to utrata kolagenu. „Kolagen dosłownie trzyma skórę – stanowi 30% białka organizmu i 70% białka skóry” – mówi lekarz medycyny funkcjonalnej Robert Rountree. „Główną przyczyną starzenia się skóry jest utrata kolagenu”. Kiedy tracimy ten cenny kolagen, zmniejsza się strukturalna integralność naszej skóry i zmniejsza się ogólna objętość. Zasadniczo nasze usta „opróżniają się” z czasem.

Niestety, ten proces zaczyna się wcześniej, niż można by się spodziewać: po dwudziestce. Od tego czasu co roku następuje z utrata około 1% kolagenu. „Nasze ciała zawsze równoważą produkcję i degradację kolagenu” – stwierdził dermatolog Gary Goldenberg, asystent profesora dermatologii w Icahn School of Medicine w Nowym Jorku. „Kiedy jesteśmy młodzi, nasze ciała wytwarzają więcej kolagenu niż rozkładamy. Ta równowaga zmienia się wraz z wiekiem, ponieważ regeneracja tkanek spada”.

Jeszcze gorszą wiadomością jest to, że oprócz wieku kolagen może spaść z wielu innych niezbyt ważnych powodów. Należą do nich między innymi:

Uszkodzenie promieniami UV. W jednym badaniu wystawiono kolagen na światło UV i stwierdzono, że później nastąpił „znaczący spadek” struktury kolagenu.

Palenie. Papierosy powodują nie tylko „zmarszczki palacza” – lub drobne zmarszczki, które pojawiają się wokół ust – mogą również sprawić, że usta będą wyglądać na mniej pulchne. „Palenie zmniejsza ilość tlenu dostarczanego do tkanek. Dlatego tkanka nie może się zregenerować i jest bardziej narażona na uszkodzenie” – mówi Goldenberg.

Nadmierne zapalenie. Zapalenie powoduje stres oksydacyjny, a stres oksydacyjny uszkadza komórki skóry. Kiedy tak się dzieje, tracimy kolagen. A stan zapalny może być wywołany stresem, złą dietą, podrażnieniem lub zanieczyszczeniem.

Sposoby na wiotczejące usta

Istnieje wiele sposobów, w jakie możesz pomóc skórze, co skutkuje pełniejszymi, zdrowszymi ustami:

Suplementuj kolagen. Chroń usta przed słońcem i dymem tytoniu. Wypróbuj medycynę estetyczną: wypełniacze do ust. Utrzymuj wysoki poziom nawodnienia organizmu. Stosuj zabiegi kosmetyczne odżywiające usta.

