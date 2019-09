6 codziennych nawyków, które powodują zmarszczki. Można się zdziwić

Gładka, jędrna i młodo wyglądająca skóra to marzenie każdej kobiety. Aby je zrealizować, trzeba przede wszystkim uświadomić sobie, co wpływa na szybkie pojawienie się zmarszczek i powoduje, że stają się one coraz bardziej widoczne. Co ciekawe, często nie mamy pojęcia, że o profilaktyce przeciwzmarszczkowej trzeba pamiętać we wczesnej młodości, bo jeszcze przed 30. rokiem życia mogą zacząć pojawiać się pierwsze zmarszczki mimiczne, które z biegiem lat zaczną się pogłębiać.

Zmarszczki – nie sposób ich uniknąć, ale można spowolnić proces ich powstawania

Zmarszczki nie zawsze były powodem do zmartwień. W wielu kulturach stanowiły one oznakę mądrości i powód do dumy, jednak w dzisiejszej rzeczywistości już tak nie jest. Staramy się na długo zatrzymać czas i dbać o to, aby nasza skóra wyglądała idealnie, ale często nie mamy pojęcia, jak bardzo jej szkodzimy.

Kosmetyki to nie wszystko; w celu uniknięcia powstawania zmarszczek oraz zahamowania procesu starzenia się, trzeba zmienić codzienne, niezdrowe nawyki i nauczyć się prawidłowo dbać o skórę nie tylko od zewnątrz, ale także od wewnątrz. Jedynie wówczas na długo zachowa ona młody i piękny wygląd.

Zmarszczki mimiczne i zmarszczki głębokie – co je powoduje?

Przyczyny powstawania zmarszczek są różne, jednak najczęściej na ich pojawienie się ma wpływ nasz styl życia, który przyśpiesza naturalne procesy starzenia się skóry. Sporą rolę w procesie powstawania zmarszczek odgrywają też nasze geny oraz stan zdrowia.

8 codziennych nawyków, które powodują zmarszczki

1. Stosowana dieta

Sposób odżywiania na ogromny wpływ na wygląd naszej skóry. Nawet niewielkie niedobory żywieniowe odbijają się na kondycji skóry i powodują poważne problemy z cerą. Dieta uboga w witaminy i minerały oraz bogata w związki powodujące powstawanie w organizmie wonnych rodników tlenowych może przyśpieszyć proces starzenia się skóry nawet o kilka lat.

2. Palenie papierosów

Nałóg nikotynowy zabija powoli. Osoby palące zauważają u siebie pierwsze zmarszczki bardzo szybko. Cechą charakterystyczną osób palących jest tzw. zmarszczka palacza, która pojawia się w okolicy ust i jest powodowana nie tylko starzeniem się skóry, ale także ciągłym powtarzaniem tych samych ruchów twarzy podczas zaciągania się papierosem. Zmarszczka palacza to typowa zmarszczka mimiczna, która z czasem zaczyna się pogłębiać i staje się głęboką, szpecącą twarz bruzdą.

3. Picie alkoholu

Alkohol także niszczy naszą skórę i przyśpiesza procesy jej starzenia. Nawet osoby pijące go w niewielkich ilościach, ale często, narażają się na szybką utratę jędrności skóry, która powodowana jest wytwarzaniem dużej ilości wolnych rodników tlenowych w organizmie. Co więcej, alkohol odwadnia organizm, czego pierwsze oznaki pojawiają się właśnie na skórze.

4. Picie zbyt małej ilości wody

Odwodnienie organizmu nie musi być spowodowane jedynie nadużywaniem alkoholu. Problem ten staje się powszechny i często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że towarzyszące nam dolegliwości zdrowotne oraz złe samopoczucie są skutkiem przewlekłego odwodnienia. O tym, że w naszym organizmie brakuje wody, świadczą, m.in. nawracające bóle głowy, problemy z koncentracją, drżenia mięśniowe, niepokój, podenerwowanie, suchość w jamie ustnej i wygląd naszej skóry, która staje się wiotka, brakuje jej sprężystości, przybiera nieładny, szary koloryt oraz staja się szorstka.

5. Nieodpowiednia pozycja w czasie snu

Częste spanie na brzuchu przyśpiesza powstawanie zmarszczek. Wtulając twarz w miękką poduszkę, możemy nabawić się nie tylko problemów z kręgosłupem, ale także wpłynąć na pogorszenie wyglądu naszej cery. Warto wiedzieć, że spanie na brzuchu nie wpływa też w pozytywny sposób na wygląd biustu.

6. Opalanie na słońcu i w solarium

Opalanie się to jeden z głównych czynników, które powodują szybkie powstawanie zmarszczek. Podczas kontaktu niezabezpieczonej filtrami UV skóry z promieniami słonecznymi zachodzą w niej nieodwracalne zmiany, które powodują także powstawanie zmian nowotworowych.

