Żółte paznokcie – czy to normalne?

Dlaczego paznokcie mają żółte zabarwienie? Powodem jest odkładanie się żółtych barwników, takich jak karoten czy bilirubina. Nagłe zwiększenie spożycia warzyw bogatych w karoten, głównie marchwi w postaci soków, zup i innych dań. Innym powodem może być zmiana diety, polegająca na znacznym zwiększeniu spożycia białka, czyli np. mięsa, drobiu, jaj i ryb. Niektóre lakiery do paznokci mogą również powodować ich żółknięcie.

Żółte paznokcie – przyczyny

Jednak płytka paznokcia może zżółknąć takie z innych powodów, np. od stosowania lakierów do paznokci w intensywnych kolorach bez wcześniejszego nałożenia bazy. Czasem zażółcenie paznokcie jest wynikiem grzybicy i w takich sytuacjach konieczne jest wdrożenie odpowiedniego leczenia (w aptece dostępnych jest wiele preparatów do walki z grzybicą paznokci). Grzybica objawia się także m.in. zgrubieniem paznokcia, jego rozwarstwianiem się i kruszeniem. Grzybica najczęściej dotyczy paznokci u stóp. Żółte paznokcie mogą być także objawem chorej wątroby.

Ze zwykłym zżółceniem paznokci, np. na skutek stosowania ciemnych lakierów do paznokci, można radzić sobie domowymi sposobami. Dopiero gdy one zawiodą, warto wybrać się po pomoc do dermatologa. Być może problem jest znacznie poważniejszy niż nam się wydawało.

Cytryna kontra żółte paznokcie

Najprostszym i najtańszym sposobem na rozjaśnienie płytki paznokcia jest użycie cytryny. Wystarczy przekroić ją na pół i wbić w nią paznokcie. Po kilku minutach efekty powinny być widoczne. Można również wetrzeć w paznokcie świeżo wyciśnięty sok z cytryny. Zabieg niekiedy trzeba powtarzać kilka razy. Warto przeprowadzać go regularnie, np. po każdym zmyciu lakieru do paznokci, by utrzymać ich ładny wygląd. W ostateczności można też użyć kwasku cytrynowego.

Woda utleniona kontra żółte paznokcie

W walce z przebarwieniami przyda się również woda utleniona, która ma właściwości dezynfekujące i rozjaśniające. Usunie więc większość zarazków i rozjaśni płytkę paznokcia. Można rozrobić wodę w wodzie utlenionej i tak przyrządzonej miksturze moczyć palce przez kilka minut.

Wybielająca pasta do zębów kontra żółte paznokcie

Może się okazać, że na żółte paznokcie działa lepiej niż na żółte zęby. Wystarczy nałożyć niewielką ilość pasty do zębów na szczotkę i wyszorować paznokcie.

