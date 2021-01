Chcesz mieć piękną skórę? Dermatolog wyjaśnia, jak działa na nią odstawienie alkoholu

Dermatolog dr Rachel Nazarian bardzo popiera ideę „dry January”, która zakłada powstrzymywanie się od picia alkoholu przez cały styczeń. Ale połowa stycznia już za nami, czy zatem pod kątem tego wyzwania jesteśmy już całkowicie skreśleni? Otóż nie. A samo unikanie alkoholu – nawet przez zaledwie 30 dni, czyli równowartość jednego miesiąca – zapewnia znaczące korzyści dla cery.

Alkohol a zdrowie skóry

– Ogólnie rzecz biorąc, alkohol nie jest dobry dla skóry – mówi dr Nazarian.

I rzeczywiście, potwierdzają to różne badania. Wiele z nich pokazało nam, że regularne spożywanie alkoholu powoduje niedobór witamin, uszkodzenie tkanek, zaburzenie reakcji zapalnych i zmniejszenie produkcji kolagenu, co może objawiać się obrzękiem pod oczami, utratą objętości w środkowej części twarzy i zwiększeniem widoczności naczyń krwionośnych na policzkach. Wszystkie te niedostatki urodowe są uważane za „oznaki starzenia”.

Alkohol osłabia również obronę antyoksydacyjną skóry, co oznacza, że pod jego wpływem skóra nie jest dobrze przygotowana do ochrony przed stresorami środowiskowymi.

Odwodnienie i stan zapalny

– Alkohol odwadnia organizm, a jednym z pierwszych miejsc, w których to zauważysz, jest skóra – powiedziała dermatolog Stacy Chimento. – Powoduje również stan zapalny, który może objawiać się plamami, zaczerwienieniem, rumieńcami i odwodnieniem.

Każdy, kto kiedykolwiek doświadczył kaca po nocy spędzonej na piciu na mieście, wie dokładnie, o czym mówi specjalistka. Dr Nazarian dodaje, że oprócz działania odwadniającego alkoholu regularne picie słodkich napojów często idących w parze z trunkami może sprawić, że z czasem zawarty w nich cukier może spowodować przedwczesne starzenie się skóry.

Piękniejsza cera to efekt uboczny, ale jaki miły

Chociaż „zresetowanie” cery zapewne nie będzie głównym powodem, dla którego zdecydujesz się zrezygnować z kolejnego drinka, jest to naturalny (i mile widziany) efekt uboczny.

– Zobaczysz, jak twoja skóra zacznie się wzmacniać i będzie wyglądać na nieco bardziej promienną i mniej zaognioną w ciągu pierwszych dwóch tygodni od odstawienia alkoholu – mówi dr Nazarian. – A jeśli zastąpisz alkohol, który zwykle pijesz, czymś, co jest dobre dla ciebie, najlepiej czymś wypełnionym przeciwutleniaczami i składnikami przeciwzapalnymi, jak sok z granatów, prawdopodobnie będziesz w stanie osiągnąć jeszcze lepsze wyniki do drugiego lub trzeciego tygodnia.

Pielęgnacja jest równie ważna

Jeśli chcesz w jak najlepszym stopniu zachować te dobre zmiany na skórze, dr Nazarian sugeruje dodanie do swojej codziennej pielęgnacji środków do stosowania miejscowego, co pomoże cofnąć niektóre uszkodzenia spowodowane szkodliwym działaniem alkoholu.

Składniki nawilżające, takie jak kwas hialuronowy i ceramidy, zaspokoją potrzeby skóry spragnionej substancji odżywczych. Niacynamid zmniejszy wszelkie pozostałe stany zapalne i zaczerwienienia, a bakuchiol pomoże stymulować produkcję kolagenu i elastyny bez wysuszania skóry, aby przeciwdziałać przedwczesnemu starzeniu się tej naturalnej zewnętrznej bariery ochronnej naszego organizmu.

Jeśli zdecydujesz się znowu wracać co jakiś czas do napojów z procentami, dr Nazarian sugeruje, aby pozostać przy czerwonym winie, ale pić je z umiarem, ze względu na skórę. Zawarte w nim przeciwutleniacze będą nadal pomagały zachować zdrowie skóry.

