Jak medytować? – popularne techniki, jak zacząć medytować, jak długo to robić i w jakiej pozycji

Korzystanie z medytacji bardzo przydaje się w codziennym życiu. Żyjemy coraz szybciej, biorąc sobie na barki znacznie więcej obowiązków, niż jesteśmy w stanie udźwignąć, bez uszczerbku na naszym zdrowiu psychicznym i fizycznym. Codzienny stres, napięcie nerwowe, które negatywnie wpływa na każdą sferę naszego życia, przemęczenie oraz zabieganie powodują, że zaczynamy tracić radość z życia, szukając sposobu na odzyskanie równowagi.

Głównym celem medytacji jest oczyszczenie umysłu z negatywnych myśli, wyciszenie się oraz osiągnięcie stanu błogiego relaksu. Warto medytować, bo coraz częściej mamy problem ze znalezieniem chwili na odpoczynek, a jeżeli już wygospodarujemy nieco wolnego czasu i chcemy się zrelaksować, to okazuje się, że tak naprawdę, nie potrafimy oderwać myśli od codziennych kłopotów i obowiązków. Codzienna praktyka medytacji pomaga przywrócić zachwianą równowagę pomiędzy ciałem i umysłem, ułatwiając radzenie sobie ze stresem, a także umożliwiając pozbycie się gromadzącego się w naszym ciele napięcia.

Na czym polega medytacja i jak zacząć medytować?

Medytacja przestała być kojarzona przede wszystkim z praktykami religijnymi. Coraz więcej osób interesuje się medytacją, chcąc odczuć płynące z niej korzyści, dzięki którym można m.in. lepiej zrozumieć siebie i innych oraz wprowadzić do swojego życia harmonię. Równowaga pomiędzy ciałem i umysłem, mniejsze napięcie nerwowe, wyzbycie się blokujących nas negatywnych emocji pozwalają poprawić jakość życia i całkowicie inaczej spojrzeć na otaczającą nas rzeczywistość.

Medytacja jest procesem, który wymaga ciągłego treningu. Trzeba się jej nauczyć, przechodząc na kolejne poziomy. To wymaga czasu oraz pracy, jednak naprawdę warto poświęcić czas na naukę medytacji, bo zyskamy nie tylko lepsze samopoczucie i większą otwartość umysłu, ale także okazję do cieszenia się stanem błogiego relaksu i pełnego odprężenia.

Zgodnie z definicją – medytacja jest treningiem umysłu, zagłębieniem się w siebie, rozważaniem i namysłem. Różne techniki medytacji pozwalają znaleźć odpowiadający nam sposób ćwiczenia umysłu oraz dążenia do osiągnięcia wewnętrznej równowagi. W trakcie medytacji możemy także zwiększyć naszą energię życiową.

Medytacja praktykowana jest od bardzo dawna. Pierwsze wzmianki na jej temat pochodzą z czasów antycznych, kiedy stanowiła przede wszystkim część obrzędów religijnych. Obecnie medytacja stanowi element różnych terapii, które mają na celu redukcję uciążliwych objawów i schorzeń cywilizacyjnych. Choć może się wydawać, że medytacja jest bardzo trudna, to wystarczy odrobina chęci i zaangażowania, aby zacząć odczuwać związane z nią korzyści i poradzić sobie ze swoimi emocjami, które często utrudniają cieszenie się życiem. Medytować możesz nie tylko w domowym zaciszu, ale także na łonie natury. Co więcej, medytacja nie musi odbywać się w kojarzonej z nią pozycji lotosu, bo medytować możemy także podczas aktywności fizycznej.

W sporym uproszczeniu – medytacja służy w celu wyzwolenia określonego stanu emocjonalnego, przede wszystkim stanu głębokiego relaksu i wyciszenia, a także pozwala na analizę naszych emocji, umożliwiając ich przepracowanie i wyzbycie się negatywnych myśli oraz odczuć. Warto poznać różne rodzaje medytacji, aby wybrać najlepszy sposób panowania nad swoimi emocjami. Każdy rodzaj medytacji ma nieco inny cel, dzięki czemu możemy wybrać najlepiej spełniającą nasze potrzeby i oczekiwania.

Medytacja wydaje się trudna, jednak nie dowiemy się, na czym dokładnie polega, jeżeli nie spróbujemy. Na początku praktyki zawsze pojawiają się problemy, których pokonanie jest krokiem na następny poziom wtajemniczenia. Jak zacząć medytować? Najlepiej skupić się na celu medytacji oraz spokojnym, świadomym, głębokim oddechu, który z czasem zacznie sprawiać nam ogromną przyjemność.

Istnieje wiele technik medytacyjnych...

Jest wiele różnych technik medytacji. Na początku najlepiej poznać rodzaje medytacji dla początkujących, dzięki którym możliwa jest redukcja wielu częstych problemów, z którymi borykamy się na co dzień.

Popularne techniki to m.in.:

medytacja uważności (medytacja mindfulness),

medytacja z mantrą,

medytacja serca,

medytacja jednego słowa,

medytacja ruchu,

medytacja koncentracji,

medytacja wizualizacyjna.

W czym pomaga medytacja?

Medytacja pomoże uporać się z negatywnymi emocjami oraz różnymi objawami chorobowymi, które często spowodowane są naszą złą formą psychiczną, przepracowaniem i brakiem czasu na odpoczynek. Dobroczynny wpływ medytacji przekłada się na każdą sferę życia, poprawiając koncentrację, pomagając zachować spokój w trudnych sytuacjach, redukując skutki przewlekłego stresu, a także wpływając w pozytywny sposób na ogólne funkcjonowanie naszego organizmu. Obecnie medytacja coraz częściej stosowana jest w terapii zaburzeń nerwicowych i depresji, a także innych problemów o podłożu psychicznym, które dotykają rosnącego odsetka ludzkiej populacji.

Medytacja pomaga także otworzyć się na potrzeby własne i potrzeby innych ludzi, redukuje uciążliwe napięcie nerwowe, ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu, oczyszcza ciało i umysł, a także pomaga pozbyć się zaburzeń libido, które związane są z przemęczeniem i szybkim tempem życia.

W trakcie medytacji strumień myśli swobodnie płynie przez umysł, co sprzyja wyzbyciu się negatywnych emocji, które są przyczyną wielu pojawiających się w naszym życiu problemów.

Codzienne praktyki medytacji pozwalają cieszyć się odzyskaniem wewnętrznego spokoju i lepszym samopoczuciem oraz przypływem energii życiowej, jednak trzeba wiedzieć, że na efekty treningu umysłu wpływa jakość medytacji, nad którą powinniśmy systematycznie pracować. Jeżeli czujesz, że medytacja zaczyna Cię przyciągać, zacznij medytować, wykorzystując techniki medytacji dla początkujących.

Jak długo medytować?

Czas sesji medytacyjnej dla początkujących to 10-15 minut dziennie. Ważne, aby medytować każdego dnia, wykorzystując moment, w którym możemy w pełni skupić się na treningu umysłu. Z czasem można wydłużyć czas medytacji o kilka, kilkanaście minut.

W jakiej pozycji medytować?

Większość technik medytacji wymaga przybrania pozycji siedzącej, jednak możemy także medytować w ruchu np. podczas spaceru na łonie natury. Najczęściej medytacja odbywa się w pozycji kwiatu lotosu lub w siadzie japońskim, ale można także medytować, siedząc po turecku. Jeżeli ograniczenia związane np. ze schorzeniami stawów lub kręgosłupa uniemożliwiają nam przybranie odpowiedniej pozycji do medytacji, to możemy także medytować w pozycji siedzącej np. na krześle. Już wiesz, w jakiej pozycji medytować – teraz wystarczy zacząć!

Czy wiesz, jak medytować?

Jak medytować? To jedno z częstych pytań, które zadajemy sobie przed pierwszą sesją medytacji. Wiele zależy od tego, jaką technikę medytacji wybraliśmy.

Przede wszystkim trzeba przybrać odpowiednią pozycję. Możesz siedzieć z zamkniętymi oczami na podłodze, macie do medytacji poduszce lub krześle. Następnie skup się na własnym oddechu i pozwól myślom płynąć swobodnie.

Jak medytować? Medytacja uważności, czyli medytacja mindfulness

Medytacja uważności pozwala skupić się na danej chwili, wyzbyć się stresu, negatywnych myśli i blokujących nas emocji, sprzyjając osiągnięciu błogiego spokoju. Podczas medytacji uważności należy skupić się na oddechu. Świadomy oddech pozwala poukładać myśli. Głęboki wdech i spokojny wydech, na których skupiamy naszą uwagę, pozwalają na spowolnienie przyśpieszonego pulsu oraz uwolnienie się od natrętnych myśli i emocji.

Jak medytować? Medytacja z mantrą

W przypadku medytacji z mantrą po kilku minutach spokojnego oddychania, które pozwala na wyzbycie się myśli i emocji oraz osiągniecie stanu wyciszenia, możesz przystąpić do wypowiadania lub śpiewania mantry. Najczęściej podczas medytacji z mantrą „Om”. Możesz także zastąpić mantrę afirmacją.

Jak medytować? Medytacja w ruchu

Medytacja w ruchu to doskonały sposób na wykorzystanie spaceru w celu dogłębnego oczyszczenia umysłu oraz relaksu. Medytacja w ruchu nie wymaga siedzenia w pozycji lotosu. Możemy medytować w ruchu także podczas drogi do pracy, na zakupy lub ważne spotkanie. W tym przypadku skupiamy się na swoich krokach, uważnie obserwując stopy i próbując połączyć stawiane kroki z naszym oddechem.

Jak medytować? Medytacja serca

Medytacja serca wymaga skupienia się na oddychaniu w jego kierunku, czyli do środka klatki piersiowej. Podczas wdechu i wydechu powinniśmy sobie wyobrazić, że na środku klatki piersiowej z każdym naszym wdechem i wydechem coraz bardziej rozkwita różowy kwiat, nabierając barw i promieniując życiodajną energią.

Jak medytować? Medytacja z jednym słowem

Medytacja z jednym słowem wymaga od nas wyboru słowa, które dobrze się nam kojarzy. Powinno ono odnosić się do pozytywnych emocji lub stanu umysłu, który chcemy osiągnąć. Często wypowiadane podczas tego rodzaju medytacji słowa to np. „radość” lub „spokój”. Wybrane słowo wypowiadamy wielokrotnie, skupiając się także na świadomym oddechu.

Podsumowanie

Jak medytować, aby odczuć płynące z treningu umysłu korzyści? Medytacja nie jest tak trudna, jak może się z pozoru wydawać. Na początku powinniśmy przede wszystkim znaleźć czas i miejsce, w którym nic nie będzie rozpraszało naszej uwagi. Medytacja opiera się na świadomym oddechu, który umożliwia głęboki relaks i wyciszenie naszego umysłu, sprzyjając jego oczyszczeniu i regeneracji. Praktyka medytacji jest sztuką, której możemy się nauczyć, jednak najważniejsze to systematycznie, każdego dnia oddawać się medytacji, która powinna początkowo trwać około 10-15 minut. Wybór techniki medytacji to kwestia indywidualna. Powinniśmy go dokonać, biorąc pod uwagę indywidualne potrzeby oraz najlepiej po zapoznaniu się z kilkoma rodzajami medytacji. Teraz już wiesz, jak medytować – do dzieła!

