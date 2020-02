Sukces włoskich lekarzy w walce z koronawirusem z Wuhan. Wyniki ich badań mają być udostępnione

„ Wyizolowanie wirusa oznacza wiele możliwości jego zbadania, zrozumienia i lepszego sprawdzenia, co można zrobić, aby zablokować jego rozprzestrzenianie się. Wyniki badań zostaną udostępnione całej społeczności międzynarodowej ” – mówił włoski minister zdrowia Roberto Speranza cytowany przez „La Repubblica”. Sukces udało się osiągnąć lekarzom w szpitalu Spallanzani w Rzymie

Jak podaje „La Repubblica”, wcześniej Chińskim lekarzom udało się wyizolować wirusa, ale nie rozpowszechnili wyników swoich badań.

O odkryciu włoskich lekarzy minister poinformował też na Twitterze, gdzie chwalił włoską służbę zdrowia. „To krok dla całej społeczności naukowej, który przyspieszy badania nad tą chorobą. Włochy mają jedną z najlepszych usług zdrowotnych na świecie i dziś pokazały to ponownie” – podkreślał.

Ile czasu zajmie opracowanie szczepionki przeciwko koronawirusowi?

Dwa koncerny twierdzą, że będą mieć szczepionkę gotową do testowania na zwierzętach za miesiąc, jeden z nich szacuje, że mógłby mieć szczepionkę gotową do pierwszego etapu badań klinicznych u ludzi w ciągu trzech miesięcy. Trzecia grupa z University of Queensland w Australii zamierza przygotować szczepionkę do testów na ludziach w ciągu 16 tygodni. Jeden z producentów rozpoczął pracę nad szczepionką dwa tygodnie temu. Dyrektor naukowy firmy szacuje, że szczepionka może być gotowa do sprzedaży w ciągu roku.

Dr Stanley Perlman, profesor z University of Iowa powiedział, że te szybkie terminy mogą być „wykonalne” dla opracowania szczepionki. Ale mogą być zbyt szybkie, aby dokładnie ocenić bezpieczeństwo i skuteczność szczepionek.

Szczepionki muszą przejść testy na zwierzętach oraz małe i duże badania kliniczne na ludziach. Te etapy są potrzebne, aby upewnić się, że szczepionki działają i są bezpieczne.

Czym jest koronawirus?

Liczba zachorowań na koronawirus 2019-nCoV, który miał swój początek w chińskim mieście Wuhan, lawinowo rośnie. W niedzielę 2 rano mowa była już o ponad 14,5 tys. zarażonych osób i 305 przypadkach śmiertelnych. Choroba rozprzestrzeniła się do kilkunastu krajów. Przypadki zachorowań odnotowano m.in. w Tajlandii, Japonii, Korei Południowej, na Tajwanie, w Nepalu, Wietnamie, Arabii Saudyjskiej, Singapurze, Stanach Zjednoczonych i Australii, Francji i Niemiec.

Objawy, jakie daje koronawirus są podobne do typowych objawów grypy. Eksperci mówią, że jego leczenie nie zostało jeszcze opracowane, chociaż ich zdaniem możliwe jest rozważenie stosowania środków antywirusowych. Zarażenie przebiega pod znakiem gorączki, bólu głowy i gardła, kaszlu, wyczerpania oraz utraty apetytu.

