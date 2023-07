Być może nie wiesz, że robisz to w nocy. Od tej przypadłości boli głowa

Na tę przypadłość cierpi między innymi znany podróżnik Przemysław Kossakowski. Kilka lat temu podczas spotkania z fanami na festiwalu podróżniczym „Włóczykij” w Gryfinie jeden z fanów (nota bene dentysta) zapytał, dlaczego celebryta na jednym ze zdjęć nie miał pełnego uzębienia. Wówczas Kossakowski tłumaczył, że powodem tej sytuacji jest bruksizm, na skutek którego stracił „jedynkę”. Na czym polega ta przypadłość?

Czym jest bruksizm?

Bruksizm jest to zespół objawów prowadzących do destrukcji elementów narządu żucia, czyli stawu skroniowo-żuchwowego, mięśni oraz zębów. Jego charakterystycznym objawem jest wzmożone napięcie mięśni żucia, które ujawnia się szczególnie w nocy. Mówiąc wprost – chodzi o zgrzytanie zębami, ich zaciskanie i pocieranie o siebie. Może to zdarzać się kilka razy podczas snu, a w ciągu jednej nocy nawet sto razy. Zwykle trwa sekundę, ale może się również przedłużyć do kilku sekund. Co ciekawe, osoba cierpiąca na bruksizm może w ogóle nie wiedzieć o swoich objawach. Często dopiero współlokatorzy uświadamiają, że podczas snu ktoś zgrzyta zębami. Dość często pacjent o bruksizmie dowiaduje się podczas wizyty u stomatologa, który zauważa, że na zębach pojawiły się pęknięcia, a szkliwo jest starte. W ekstremalnych przypadkach dochodzi do starcia zębów na równo z dziąsłami, a nawet do złamania zęba.

Przyczyny bruksizmu

Eksperci podkreślają, że bruksizm ma duży związek ze stresem. Cierpią na niego osoby lękliwe, emocjonalne, zmagające się z nerwicą i depresją. Ta przypadłość może być spowodowana zaburzeniami centralnego układu nerwowego i zaburzeniami psychologicznymi. Naukowcy z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, wspólnie z badaczami z Uniwersytetu w Tel-Avivie, ustalili, że zgrzytanie zębami podczas snu, może być uwarunkowany genetycznie. Są też inne przyczyny jak wady zgryzu, nałogowe palenie papierosów, dysfunkcje stawów skroniowo-żuchowych, zaburzenia snu, a nawet wady postawy czy choroba refluksowa.

Mówi się też, że bruksizm to przypadłość ludzi sukcesu, ambitnych i skoncentrowanych na zadaniach, którzy nie lubią porażek. Często cierpią na niego osoby sprawujące ważne stanowiska, częściej kobiety niż mężczyźni, co – zdaniem specjalistów – może mieć związek z większym przeżywaniem emocji przez płeć piękną.

Ten objaw też może świadczyć o bruksizmie

Na skutek ciągłego napięcia mięśni, pacjenci zaczynają skarżyć się na zmęczenie, są niewyspani. W mięśniach i stawach czują ból. Najczęściej boli ich głowa – na skutek nadmiernego napięcie mięśni żucia oraz mięśni szyi. Bardzo często jest tak, że pacjenci przechodzą odyseję diagnostyczną, aby ustalić przyczynę bólu głowy, a powód okazuje się dużo banalniejszy niż myśleli. Na bruksizm mogą wskazywać przede wszystkim napięciowe bóle głowy, które pojawiają się regularnie, zwłaszcza rano, po przebudzeniu. Nie wolno ich lekceważyć, zawsze warto skonsultować się ze specjalistą. Pierwszym krokiem może być wizyta u stomatologa, choć często wymagana jest wizyta u neurologa. Idealnie jest, jeśli leczeniem bruksizmu zajmuje się cały zespół, poza wymienionymi specjalistami, także psychiatra, terapeuta lub psycholog oraz fizjoterapeuta.

Czytaj też:

Niemycie zębów wieczorem może przyczyniać się do chorób sercaCzytaj też:

Smartfony mogą... niszczyć zęby. Są na to dowody naukowe