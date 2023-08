Influencerka i matka trójki dzieci zmarła po operacji powiększenia piersi. Jej mąż apeluje do kobiet

Każdego roku ponad milion Amerykanów poddaje się w Meksyku operacjom plastycznym w prywatnych klinikach. Protokoły bezpieczeństwa często nie odpowiadają amerykańskim standardom. Jak wynika z danych zaprezentowanych przez Centrum Kontroli Chorób, Crystal Villegas jest jedną z dziesięciu osób z amerykańskim obywatelstwem, które zmarły z powodu infekcji po operacji.

Powodem była operacja powiększania piersi wykonana zanieczyszczonymi narzędziami. W wyniku zakażenia doszło u niej go grzybiczego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, które jest z rodzajów zapalenia wywołanym grzybami Cryptococcus neoformans i Coccidioides immitis. Zakażeniu sprzyjają, oprócz złych warunków higienicznych w miejscu przeprowadzania operacji, osłabienie układu odpornościowego, cukrzyca, niewydolność nerek, stosowanie niektórych leków sterydowych oraz leków immunosupresyjnych, czyli ograniczających funkcje układu odpornościowego.

Objawy grzybiczego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych

Po powrocie do domu z kliniki Crystal Villegas zaczęła skarżyć się na silny ból głowy. Wkrótce potem pojawiła się wysoka gorączka. Mąż odwiózł ją do szpitala, gdzie po wykonaniu badan okazało się, że cierpi na grzybicze zapalenie opon mózgowych.

Symptomy grzybiczego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych obejmują:

ból głowy,

gorączkę,

sztywność karku,

nudności,

wymioty,

światłowstręt,

zaburzenia świadomości.

Wśród najpoważniejszych konsekwencji grzybiczego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych wymienia się:

padaczkę,

obrzęk mózgu,

wodogłowie,

niedowład,

zaburzenia mowy,

upośledzenie słuchu,

śmierć.

W przypadku stanu zapalnego na tle grzybiczym choremu podaje się antybiotyki o działaniu przeciwgrzybiczym oraz leki przeciwgrzybicze o szerokim spektrum działania.

Apel męża zmarłej influencerki

Po śmierci Crystal Villegas, która była matką trójki dzieci, w mediach społecznościowych wypowiedział się jej mąż. Chce przestrzec inne kobiety przed podejmowanymi pochopnie decyzjami o operacjach plastycznych.

„Chciałbym, żeby to wszystko było tylko złym snem, z którego moglibyśmy się obudzić. Chciałbym cofnąć się do dnia przed operacją i jakoś przekonać ją, żeby na nią nie szła. Moim nowym celem jest szerzenie świadomości wśród osób, które chcą poddać się operacji plastycznej. One zawsze wiążą się z ryzykiem, więc przed każdym zabiegiem powinno się przeprowadzić rzetelne badania” – powiedział Juan Tapia, mąż influencerki.

