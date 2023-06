Polska w niechlubnej czołówce w statystykach amputacji. Program MZ ma pomóc chorym ze stopą cukrzycową

W Polsce na cukrzycę cierpi przeszło trzy miliony osób. Ponad 250 tysiącom chorym grozi poważna niepełnosprawność z powodu powikłań, do jakich prowadzi hiperglikemia. Prof. Aleksander Sieroń, konsultant krajowy w dziedzinie angiologii, konsultant w Katedrze i Oddziale Klinicznym Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, cytowany przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków zwraca uwagę na to, że:

Liczba amputacji kończyn w kraju to dramat, który postawił nas w niechlubnej pod tym względem czołówce w Europie.

Czym jest stopa cukrzycowa?

Stopa cukrzycowa jest jednym z najczęściej występujących powikłań w cukrzycy. Jej pierwsze objawy często są bagatelizowane. Wszystko zaczyna się zwykle od lekkich zaburzeń czucia, które z czasem przybierają na sile. Pojawia się uczucie mrowienia, pieczenia lub drętwienia. Pacjent ma problemy z rozpoznaniem zimnej lub gorącej wody. Często nie zdaje sobie sprawy, że doznał urazu (np. otarć). W przebiegu schorzeniadochodzi również do wystąpienia zmian skórnych i deformacji w obrębie stopy.Uszkodzeniu na ogół ulega jej spodnia część. Widać na niej owrzodzenia i otwarte rany. W rezultacie pacjent nie może się normalnie poruszać.

Leczenie zespołu stopy cukrzycowej to trudny i długotrwały proces. Na początku należy niezwłocznie ustabilizować poziom glukozy we krwi i poprawić ukrwienie w kończynie między innymi poprzez podawanie odpowiednich leków lub interwencje chirurgiczne zmierzające do przywrócenia prawidłowego krążenia. Niestety często w kończynie dochodzi do powstania zmian martwiczych. Wówczas jedynym ratunkiem dla pacjenta jest amputacja.

Program pilotażowy Ministerstwa Zdrowia szansą dla chorych ze stopą cukrzycową

Głównym celem proponowanego programu pilotażowego jest usprawnienie procesu leczenia stopy cukrzycowej, zapewnienie pacjentom specjalistycznej opieki oraz dostępu do interdyscyplinarnych metod terapeutycznych, które uchronią chorych przed najgorszym możliwym scenariuszem, czyli amputacją kończyny. Obecnie na tego typu zabiegi Narodowy Fundusz Zdrowia wydaje kilkadziesiąt milionów złotych. Terapie zachowawcze nie przynoszą bowiem oczekiwanych rezultatów.

Do programu pilotażowego mogą zostać zakwalifikowani pacjenci, u których stwierdzono cukrzycę oraz infekcję rany cukrzycowej ciężką, umiarkowaną z brakiem skuteczności antybiotykoterapii lub koniecznością leczenia dożylnego, spowodowaną przez patogeny alarmowe, z naciekiem kości, bądź stany, które wymagają przeszczepu skóry – czytamy w projekcie rozporządzenia Ministra Zdrowia.

Poza tym osoby te muszą „dobrze rokować” (chodzi o istnienie dużej szansy na odzyskanie sprawności i funkcji podporowej stopy po wdrożeniu odpowiednich terapii). Program nie obejmuje chorych, którzy wymagają leczenia rewaskularyzującego (udrożnienia lub poszerzenia naczyń) z uwagi na krytyczne niedokrwienie stopy.

Gdzie będzie realizowany program pilotażowy leczenia stopy cukrzycowej?

Program będzie realizowany w Szamotułach. Potrwa w sumie 21 miesięcy i złożą się na niegotrzy etapy: organizacyjny (1 miesiąc), realizacyjny (17 miesięcy) oraz ewaluacyjny (3 miesiące). Za wdrożenie, finansowanie oraz monitorowanie przebiegu pilotażu odpowiadać będzie Narodowy Fundusz Zdrowia. To on również sfinansuje jego poszczególne fazy. Program ma obejmować świadczenia z zakresu leczenia szpitalnego, nie krótszego niż 11 dni, w trakcie którego opiekę zapewniają we współpracy oddział chorób wewnętrznych oraz oddział chirurgii ogólnej, specjalistycznej opieki ambulatoryjnej, a także wizyt kontrolnych.

Źródło: diabetyk.org.pl, gov.pl