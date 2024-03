Polacy uważają tę chorobę za oznakę słabości. Jest znacznie groźniejsza, niż nam się wydaje

Otyłość jest chorobą, która charakteryzuje się nadmiernym magazynowaniem tkanki tłuszczowej. Prowadzi to do pogorszenia stanu zdrowia, a także jakości życia chorej osoby. Jest to problem globalny, a także choroba cywilizacyjna. Stan ten często jest lekceważony, a niekiedy postrzegany w stereotypowy i krzywdzący sposób. Jest to jednak choroba przewlekła, która niesie za sobą naprawdę groźne dla naszego organizmu konsekwencje.

Choroba otyłościowa bywa postrzegana jako oznaka słabości

Z najnowszego raportu cyfrowej kliniki zdrowia metabolicznego Holi „Holistycznie o problemie otyłości w Polsce” wynika, że około 30 procent Polaków uważa otyłość za oznakę słabości. Okazuje się, że Polacy błędnie postrzegają też tę chorobę jako wybór lub efekt zaniedbań. Przeprowadzona analiza pokazuje, że takie zdanie mają zarówno osoby, które zmagają się z otyłością, jak i te, które swoje BMI mają w zakresie normy.

Osoby, które borykają się z chorobą otyłościową często w naszym społeczeństwie są stygmatyzowane. To z kolei przekłada się na ich samopoczucie, postrzeganie siebie, ale też relacje międzyludzkie. W związku ze stygmatyzacją społeczną, z uwagi na swoją masę ciała – co czwarta taka osoba woli pracować w sposób zdalny. Krzywdzące stereotypy wpływają na wiele aspektów ich życia. Aż 3 na 4 osoby z otyłością zgadza się ze stwierdzeniem, że choroba ta zwiększa ryzyko zachorowania na depresję. We wszystkich konsekwencjach otyłości nie można więc też pomijać problemów natury psychicznej. Warto podkreślić, że otyłość może wpływać negatywnie na ogólną jakość życia oraz skracać jego przewidywany czas. Dlatego też tak istotne jest podejmowanie działań mających na celu kontrolę wagi i zdrowy styl życia.

Do czego prowadzi otyłość? Konsekwencje są naprawdę poważne

Konsekwencje otyłości nie ograniczają się jedynie do kwestii związanych z wyglądem lub utrudnionej aktywności fizycznej. Nie bez powodu ostatnio coraz częściej i głośniej mówi się o tragicznych skutkach, jakie niesie za sobą ta choroba. Otyłość może prowadzić do zwiększonego ryzyka wystąpienia wielu chorób cywilizacyjnych. Przede wszystkim wystąpienia chorób serca i naczyń krwionośnych, takich jak miażdżyca, zawał serca czy udar mózgu, ale też choroba wieńcowa czy choroba niedokrwienna serca. Dodatkowo może ona prowadzić do wystąpienia cukrzycy typu 2.

Choroba otyłościowa przyczynia się także do zachorowania na nowotwory czy zakrzepicę. Jej konsekwencją mogą być też problemy ginekologiczne w wyniku zaburzeń hormonalnych – bezpłodność czy nieregularne miesiączki. Również u mężczyzn choroba ta może zaburzać płodność. Otyłość może być także przyczyną stłuszczenia wątroby, które z kolei prowadzi do jej zapalenia lub marskości. Choroba ta może także odpowiadać za bezdech senny.

