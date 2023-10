Swędzenie uszu to objaw różnych chorób. Nie bagatelizuj tego sygnału

Uszy potrafią swędzieć zarówno w środku, jak i na zewnątrz. Czasem powody bywają niegroźne, ale bywa, że swędzenie uszu wskazuje na większy problem zdrowotny. W związku z tym dolegliwości tej nie powinno się lekceważyć.

Nadmiar woskowiny a swędzenie uszu

Woskowina pełni bardzo ważną rolę, ponieważ chroni wnętrze ucha przed szkodliwymi bakteriami i wirusami. Naturalnie pozbywamy się wosku, ruszając szczęką, podczas mówienia i jedzenia. Czasem jednak wosku jest tak dużo, że bywa drażniący – powoduje łaskotanie i swędzenie. Wówczas trzeba pomóc woskowinie wydostać się z ucha. Istnieją bezpieczne sposoby na czyszczenie uszu – lekarze zalecają, aby zamiast patyczków stosować krople czy spraye, które rozpuszczają woskowinę w uchu.

Swędzenie w zapaleniu ucha środkowego

Swędzące uszy mogą wskazywać na zapalenie ucha środkowego, które bardzo często diagnozowane jest u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Ta choroba może też dotknąć osoby dorosłe. Może mieć ona związek z infekcją bakteryjną lub być powikłaniem po grypie czy zapaleniu zatok przynosowych. Zapalenie ucha środkowego może być ostre, przewlekłe lub wysiękowe. Zwykle towarzyszą mu też inne objawy, takie jak: ból i uczucie zatkanego ucha, uczucie pełności w uchu, gorączka, a czasem – płyn, czyli tzw. wysięk. Leczenie zapalenia ucha środkowego musi odbywać się pod nadzorem specjalisty.

Łaskotki w uszach – infekcja grzybicza

Choć infekcje grzybicze kojarzymy głównie z paznokciami, mogą one występować również w jamie ustnej czy uszach. Wywołują je głównie drożdżaki Candida. Prowadzą do bardzo nieprzyjemnych dolegliwości, na czele ze swędzeniem, pieczeniem, bólem, uczuciem zatkania, pełności i wilgotności w uszach. Do rozwoju grzybicy może również przyczynić się niezbyt dokładne wycieranie głowy po myciu lub kąpieli w basenie czy jeziorze, a także mechaniczne uszkodzenie nabłonka spowodowane stosowaniem patyczków. Grzybicę czasem wywołuje długie stosowanie antybiotyków. Na występowanie infekcji grzybiczych szczególnie narażone są osoby chorujące na cukrzycę i choroby autoimmunologiczne.

Swędzenie ucha a choroby skóry i alergie

Dokuczliwe swędzenie uszu, połączone z występowaniem w nim zmian skórnych, często towarzyszy takim chorobom jak egzema, łuszczyca czy łojotokowe zapalenie skóry. Może również być objawem alergii kontaktowej – choć wtedy zwykle pojawiają się również inne symptomy jak zaczerwienienie i wykwity skórne. Często zdarza się tak po kontakcie z biżuterią, zwłaszcza kolczykami, zawierającymi w swoim składzie nikiel. Co ciekawe, swędzenie uszu może wynikać z alergii przewodu pokarmowego jako reakcji na spożycie np. migdałów czy kiwi. W takiej sytuacji może wystąpić również obrzęk, a także problemy z oddychaniem. Swędzenie ucha czasem towarzyszy alergicznemu nieżytowi nosa, dla którego charakterystyczna jest również wodnista wydzielina, kaszel, kichanie i swędzenie nosa.

Czytaj też:

Ból ucha – najczęstsze przyczyny, objawy towarzyszące, diagnostyka, leczenie i domowe sposobyCzytaj też:

Czy człowiek może „usłyszeć” ciszę? Naukowcy znają odpowiedź