Ten nowotwór to prawdziwa plaga. Pomogą kawa, ruch i roślinna dieta

Dr hab. n. med. Adam Przybyłkowski, specjalista chorób wewnętrznych, farmakologii klinicznej, transplantologii i gastroenterologii z Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego UW zwraca uwagę, że nowotwór jelita grubego to plaga zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet. Jeśli mówimy o Polsce, to ten rodzaj raka stanowi drugą najczęstszą przyczynę zgonów nowotworowych u mężczyzn (ok. 7 tys. rocznie) i trzecią u kobiet (ok. 5,5 tys.).

Co przyczynia się do powstawania raka jelita grubego?

Adam Przybyłkowski w rozmowie z serwisem Nauka w Polsce PAP podkreślił, że za prawie 90 proc. zachorowań, odpowiadają przyczyny środowiskowe związane z naszym trybem życia. To jedzenie czerwonego mięsa, palenie papierosów, wysokokaloryczna dieta, spożywanie tłuszczów nasyconych, nadużywanie alkoholu, siedzący tryb życia i brak ruchu.

Kawa i dieta roślinna pomogą zadbać o zdrowe jelita

– Jeśli chodzi o pozytywne działanie diety roślinno-owocowej i spożywania kawy to wydaje, że kluczowy jest tu czas pasażu pożywienia w jelicie grubym: im większa tendencja do zaparć, im mniej błonnika i zielonych warzyw w przewodzie pokarmowym, tym większa tendencja do fermentacji i kolonizacji jelita przez bakterie, które będą sprzyjać procesom nowotworowym. Te bakterie tworzą swoiste mikrośrodowisko w świetle jelita grubego sprzyjające mutacjom, które w pewnym momencie wyrywają się spod kontroli i powstaje nowotwór. Stąd kawa, która sprzyja perystaltyce jelit, czy dieta wysokobłonnikowa powodująca, że czas pasażu jest krótszy, zmniejszają ryzyko powstawania nowotworu jelita grubego – wytłumaczył ekspert.

Adam Przybyłkowski podkreślił też rolę aktywności fizycznej w zapobieganiu rakowi jelita grubego. Jak powiedział, ruch zwiększa ukrwienie narządów, a ponadto ćwiczenia fizyczne zwiększają perystaltykę jelit, co sprawia, że jest mniejsza skłonność do zaparć i fermentacji w przewodzie pokarmowym, a więc powstawania środowiska przyjaznego nowotworom. – Poza tym ludzie aktywni nieco inaczej się odżywiają, bardziej zwracają uwagę na to, co jedzą, bardziej o siebie dbają, a to wszystko powoduje, że zmniejszają ryzyko zachorowania na wszystkie nowotwory – dodał.

Jakie są objawy raka jelita grubego?

Nowotwór jelita grubego przez długi czas może nie dawać żadnych symptomów. Dlatego jeśli pojawi się cokolwiek niepokojącego, nie należy zwlekać. Zaalarmować powinny zmiany rytmu wypróżnień, nieuzasadniona utrata wagi, częste biegunki, krwawienie z przewodu pokarmowego, bóle brzucha, nudności, anemia i ogólne osłabienie.

