Nowoczesne terapie raka piersi będą refundowane. Rusza program przyspieszający leczenie

Resort zdrowia sfinansuje terapię trastuzumabem derukstekanem oraz olaparybem. Zmiany wejdą w życie 1 listopada 2023 roku, ale już dziś (18 września) uruchomiony został pomostowy Program Wczesnego Dostępu. Jego głównym celem jest – jak podkreślają przedstawiciele ministerstwa – przyspieszenie procesu leczenia pacjentek onkologicznych.

Kto skorzysta na refundacji terapii raka piersi?

Refundacja nie obejmie wszystkich chorych. Terapia trastuzumabem derukstekanem będzie dostępna dla osób w drugiej, trzeciej lub czwartej linii leczenia z powodu nieoperacyjnego lub zaawansowanego HER2-dodatniego raka piersi, u których zastosowano już co najmniej jedną linię terapii anty-HER2. Warto podkreślić, że trastuzumab derukstekan to innowacyjny i niezwykle obiecujący lek, który może zmniejszyć ryzyko zgonu pacjentów nawet o 50%. Środek działa z bardzo wysoką precyzją. Niszczy zmienione chorobowo komórki i oszczędza pozostałe. Wykazuje przy tym bardzo dużą skuteczność. Dlatego jest określany mianem konia trojańskiego onkologii.

Natomiast na refundację leczenia olaparybem mogą liczyć pacjenci zmagający się z zaawansowanym lub przerzutowym HER2-ujemnym rakiem piersi z obecnością mutacji germinalnych w genach BRCA1/2, a także zaawansowanym bądź przerzutowym potrójnie ujemnym nowotworem piersi z obecnością mutacji germinalnych w genach BRCA1/2. Dodatkowo z terapii skorzystają osoby w trakcie pooperacyjnego leczenia wczesnego HER2-ujemnego raka piersi wysokiego ryzyka z obecnością mutacji germinalnych w genach BRCA1/2. Olaparyb hamuje proces naprawy uszkodzonego DNA komórek nowotworowych, a w efekcie prowadzi do ich śmierci.

Program Wczesnego Dostępu dla pacjentów z rakiem piersi

Pomostowy Program Wczesnego Dostępu ruszy 18 września i potrwa do 31 października. Dzięki niemu pacjenci z nieoperacyjnym lub zaawansowanym HER2-dodatnim przerzutowym rakiem piersi będą mogli szybciej rozpocząć leczenie z wykorzystaniem trastuzumabu derukstekanu. Chorzy zakwalifikowani do Programu będą mogli kontynuować terapię także po jego zakończeniu. „Rak piersi to najczęściej występujący nowotwór złośliwy u kobiet. Wśród nowotworów rak ten stanowi około 23% wszystkich zachorowań i jest przyczyną blisko 14% zgonów” – podkreśliła Katarzyna Sójka w rozmowie z mediami. Bardzo ważne jest – jak zaznaczyła minister zdrowia – wprowadzanie nie tylko nowoczesnych metod leczenia pacjentów onkologicznych, ale również wczesne wykrywanie zmian nowotworowych w ramach profilaktyki.

Czytaj też:

Rak piersi coraz lepiej diagnozowany i leczonyCzytaj też:

Należy do grupy „Boskich matek”. Mimo raka piersi urodziła dwóch synów. Lekarze mówili o cudzie