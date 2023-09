Chcą być piękne mimo raka. Onkokosmetologia pomaga walczyć z nowotworem

W związku z tym, że przybywa pacjentów onkologicznych (tylko w Polsce z rakiem żyje 1,17 mln osób), pojawiają się nowe specjalizacje. Najczęściej te potrzeby generują sami chorzy. Jeszcze kilka lat temu niektórzy zastanawiali się, po co komu psychoonkolodzy– dziś z ich pomocy korzysta mnóstwo osób. Czy onkokosmetodzy też staną się tak potrzebni?

Onkokosmetologia – co to takiego?

Onkokosmetologia to dziedzina kosmetologii koncentrująca się na ograniczeniu ubocznych skutków leczenia (radio i chemioterapii), głównie w obrębie skóry, włosów i paznokci. Mimo że to wciąż mało znane pojęcie, coraz więcej mówi się o tym, że kiedy pacjentka w trakcie leczenia dba również o swój wygląd, łatwiej jej przejść przez terapię. Kiedy czuje się zadbana, ma więcej sił do walki z chorobą. Coraz częściej można spotkać również takie pojęcia jak „onkofryzjerzy”, czyli styliści włosów pracujący z pacjentkami onkologicznymi. Pojawiają się także specjalne linie ubrań lub nakryć głowy dla kobiet walczących z rakiem.

Amazonki chcą być piękne – to pomaga w terapii

Prekursorami działań w dziedzinie onkokosmetologii byli wolontariusze ze Stanów Zjednoczonych, zrzeszeni w ramach międzynarodowego projektu „Look Good… Feel Better”. Akcja rozszerzyła się na cały świat, a jej polską wersję od lat organizuje Fundacja „Piękniejsze życie”. Jej wolontariusze – profesjonalni makijażyści i kosmetolodzy – spotykają się z pacjentkami onkologicznymi w szpitalach w całej Polsce. Dużym zainteresowaniem cieszą się też akcje organizowane lokalnie. W ubiegłym roku Stargardzkie Stowarzyszenie Amazonek Stokrotka wydało kalendarz, którego bohaterkami były kobiety walczące z rakiem piersi (m.in. z inicjatywy autorki tego tekstu). W akcję zaangażowały się m.in. fryzjerki, kosmetyczki, makijażystki. Same przygotowania do sesji fotograficznej miały wymiar terapeutyczny.

Czego potrzebują pacjentki onkologiczne?

Fundacja „Piękniejsze życie” przygotowała raport pod hasłem „Pozamedyczne potrzeby pacjentek onkologicznych w Polsce”. W badaniu wzięło udział ponad 400 pań, a przeprowadzono je w partnerstwie z Polskim Towarzystwem Psychoonkologicznym i Polską Koalicją Pacjentów Onkologicznych. Na pytania odpowiadały kobiety chorujące na raka – obecnie lub w przeszłości. Były to głównie pacjentki korzystające z leczenia na terenie placówek na Dolnym Śląsku, Mazowsza i Wielkopolski. Najliczniejszą grupę stanowiły panie w wieku od 30 do 50 roku życia – żony, partnerki, mamy, kobiety aktywne zawodowo. Ponad 81 procent badanych pań przyznało, że chcą czuć się kobieco, mimo nowotworu. 75 procent potwierdziło, że troska o wygląd może pomóc w procesie leczenia. Mówiły, że dbając o siebie, mają większą siłę, aby stawić czoła chorobie.

Makijaż elementem terapii onkologicznej?

„ W różnych momentach życia dbanie o siebie może oznaczać coś innego, w chorobie nowotworowej staje się szczególnie ważne. Wyniki badania wyraźnie wskazują na znaczenie tego często niedocenianego natomiast niezwykle istotnego aspektu w kontekście życia z chorobą, procesie jej leczenia i zdrowienia ” – komentuje wyniki raportu dr hab. Marzena Samardakiewicz, prof. Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, prezes Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego.

W ostatnich latach zmienił się styl chorowania – dziś pacjentki chcą być aktywne, mimo nowotworu. Możliwość pójścia do fryzjera, zakupu ubrania czy zrobienia makijażu, dzięki któremu ukryją skutki choroby, daje im poczucie sprawczości. I oczywiście poprawia samopoczucie.

