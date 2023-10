Udar mózgu coraz częściej występuje u tej grupy ludzi. NFZ podał alarmujące dane

Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach „Środy z Profilaktyką” przypomniał o objawach udaru mózgu, ale podał również kluczowe informacje na temat zachorowań. Okazuje się, że udar, zaraz po chorobach serca, jest drugą przyczyną zgonów. Jak przypomina NFZ – jest on także głównym powodem niesprawności wśród osób dorosłych. Co więcej, przez ostatnie lata choroba ta dotyka coraz młodszych ludzi.

Coraz młodsze osoby mają udar mózgu

Autorzy badania zauważyli, że liczba zachorowań na udar niedokrwienny mózgu w młodszych grupach wiekowych zwiększyła się na przestrzeni ostatnich 6 lat. Zwracają oni również uwagę na to, że zmiana w profilu wieku zachorowania na udar nie jest obserwowana tylko w Polsce, ale również w innych krajach. Specjaliści są zdania, że bardzo ważne jest poszukiwanie i obserwowanie przyczyn tego zjawiska. W stosunku do 2017 roku, w 2022 roku zaobserwowano wzrost zapadalności na udar niedokrwienny mózgu w młodszych grupach wiekowych (do 54. roku życia). Z kolei w starszych grupach wiekowych ta zapadalność spadła.

„Ryzyko wystąpienia udaru mózgu zwiększa się wraz z wiekiem. Zapadalność na udar zwiększa się dwukrotnie z każdą 10-letnią grupą wiekową po 55. roku życia. W ostatnich latach obserwuje się jednak istotny wzrost zachorowań na udar mózgu w młodszych grupach wiekowych — ok. 31 procent incydentów udarowych występuje u osób poniżej 65. roku życia” – brzmi fragment raportu opublikowanego przez NFZ.

Zachorowalność na udar w Polsce – najnowsze dane

Z danych podanych przez Narodowy fundusz Zdrowia wynika, że w 2022 roku zarejestrowano 73 tys. 900 przypadków udaru niedokrwiennego mózgu. Z tej liczby ponowne zachorowania stanowiły 8,1 procent. Z przedstawionego raportu wynika także, że największa zapadalność na to schorzenie wystąpiła w województwie śląskim i warmińsko-mazurskim, natomiast najmniej przypadków udaru odnotowano w województwie mazowieckim i podlaskim.

Kobiety, które doznają udaru, mają średnio 77 lat. Z kolei u mężczyzn jest to średnio 70 lat. Mediana wieku osób, u których wystąpił udar, wynosi 73 lata.

Jakie są objawy udaru mózgu?

Udar może zwiastować nagły oraz silny ból głowy, a także zawroty. Sygnałem alarmującym, że dzieje się coś niedobrego, jest również:



niedowład po jednej stronie ciała (osłabienie górnej kończyny),

trudności w mówieniu (bełkotliwa mowa, niemożność dokończenia zdania),

wykrzywione usta (na przykład opadający kącik ust),

rozmazane widzenie (na przykład ograniczenie pola widzenia obuocznie lub podwójne widzenie),

utrata czucia w kończynie lub kończynach.

Jeżeli u siebie lub kogoś innego zaobserwujecie którykolwiek z tych objawów, należy natychmiast reagować i wezwać pomoc (dzwoniąc pod numer alarmowy 112 lub 999). Należy pamiętać też o tym, że objawy udaru u kobiet i mężczyzn różnią się.

Czytaj też:

Jakie choroby widać w oczach? Lista schorzeń zaskakujeCzytaj też:

Ból łydek a wysoki cholesterol. Mają więcej wspólnego niż się wydaje