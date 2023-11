Ta grupa osób jest mniej narażona na choroby układu krążenia. Będziecie zaskoczeni, co ma wpływ

Choć najbardziej popularny jest pogląd, że poziom wykształcenia wpływa przede wszystkim na naszą wiedzę oraz umiejętności, to okazuje się, że ma on również realne przełożenie na stan naszego zdrowia. Badacze udowodnili, że jest on równie istotny dla naszego serca. Najnowsze wyniki badania opublikowanego na łamach „JAMA Cardiology” dowodzą, że formalna edukacja ma wpływ na nasze późniejsze zdrowie sercowo-naczyniowe. Dowiedli tego naukowcy podczas badania przeprowadzonego przez Uniwersytet Medyczny w Pittsburghu i Szkołę Medycyny Uniwersytetu Northwestern. Badanie pokazało, że u osób, które są lepiej wykształcone, choroby układu krążenia pojawiają się rzadziej. Co więcej, jeśli już się pojawiają – dzieje się to później niż w przypadku osób słabiej wykształconych.

Poziom wykształcenia a choroby układu krążenia

Zdaniem specjalistów edukacja jest potężnym czynnikiem, który wpływa na stan naszego zdrowia w długoterminowej perspektywie. Udowodniło to między innymi jedno z badań. Wzięło w nim udział 40 tysięcy osób – były to zarówno kobiety, jak i mężczyźni (osoby czarnoskóre oraz białe). Trwało ono 3 dekady – od 1985 do 2015 roku. Celem naukowców było określenie, jaki związek ma poziom edukacji z ryzykiem wystąpienia schorzeń sercowo-naczyniowych, takich jak zawał serca czy udar mózgu.

Z przeprowadzonej analizy wynika, że te choroby występują później i rzadziej u osób z wyższym poziomie wykształcenia. U uczestników badania z wykształceniem poniżej szkoły średniej ryzyko wystąpienia choroby układu sercowo-naczyniowego było 1,4 do 1,7 razy wyższe niż u absolwentów college'u. „Edukacja jest związana z dłuższym okresem zdrowia, chroniąc ludzi przed zdarzeniami sercowo-naczyniowymi do bardziej zaawansowanego wieku” – powiedział dr Jared Magnani, autor badania.

Dlaczego wykształcenie wpływa na nasze zdrowie?

Specjaliści wyjaśniają, że mniejsze ryzyko chorób serca u osób wykształconych jest związane między innymi z większymi możliwościami zdobycia lepszej pracy, a w konsekwencji również lepszym dostępem do opieki zdrowotnej. Dodatkowo wyższy poziom wykształcenia często pozwala też na lepsze zrozumienie różnych kwestii zdrowotnych. Znaczenie mają także warunki mieszkaniowe, lepszy dostęp do zatrudnienia oraz inne zasoby społeczne.

Badanie wykazało, że związek między poziomem edukacji a ryzykiem zdarzeń sercowo-naczyniowych różnił się jednak w zależności od rasy. Wyższy poziom wykształcenia u osób rasy białej wywierał silniejszy „wpływ ochronny” w porównaniu z osobami czarnoskórymi. „Można powiedzieć, że edukacja jest potrzebna, ale nie wystarczy, aby ograniczyć ryzyko przy działaniu silnych, pokoleniowych przeszkód wynikających ze strukturalnego rasizmu” – wyjaśnił dr Jared Magnani.

