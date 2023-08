Brakuje szczepionek przeciwko tężcowi. Pogryziony przez psa mężczyzna musiał jeździć po całym województwie

O sprawie pisze „Głos Koszaliński”. Dziennik przytacza historię 48-letniego mieszkańca Koszalina, który został dotkliwie pogryziony przez psa. Okazało się, że w żadnej aptece w tym mieście nie ma już szczepionki przeciwtężcowej, którą musiał przyjąć. Kupił ją dopiero w Kołobrzegu. „Tylko tam mieli jeszcze jedną ampułkę szczepionki. Drugą mieli w Białogardzie w aptece na placu Wolności, a kolejną dopiero w Goleniowie. Tę kołobrzeską wykupiłem, tak że tam proszę już raczej nie jechać”– opowiada koszalinianin cytowany przez gazetę.

Dlaczego brakuje szczepionek przeciw tężcowi?

Okazuje się, że problem dotyczy nie tylko Pomorza Zachodniego. Jak podkreśliła przedstawicielka Instytutu Biotechnologii Surowic i Szczepionek Biomed w Krakowie, producenta jedynego dopuszczonego do obrotu specyfiku przeciwtężcowego, zapotrzebowanie na szczepionkę przeciwtężcową wzrosło na całym świecie i stąd problemy. Według informacji przekazanych dziennikarzom szczepionka jest obecnie w fazie produkcji i kolejna partia trafi do aptek w pierwszej dekadzie września.

Kto powinien szczepić się przeciwko tężcowi?

Tężec jest chorobą układu nerwowego, spowodowaną działaniem neurotoksyny wytwarzanej przez laseczki tężca. Bakterie te występują powszechnie w glebie, kurzu, wodzie oraz przewodzie pokarmowym zwierząt. Do zakażenia dochodzi najczęściej poprzez uszkodzenia skóry, nawet przez mikroskaleczenia.



Obowiązkowe szczepienie przeciw tężcowi obejmuje dzieci i młodzież do ukończenia 19 roku życia (to najczęściej szczepionka skojarzona przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi). Odporność przeciw tężcowi zmniejsza się z upływem czasu, dlatego osobom dorosłym zalecane są dawki przypominające szczepionki co 10 lat.

Jak przypomina Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Instytut Badawczy:

przechorowanie tężca nie chroni przed kolejnym zachorowaniem,

każde zranienie niesie ryzyko zakażenia bakteriami tężca, zwłaszcza, gdy rana ulegnie zanieczyszczeniu brudem, ziemią lub odchodami zwierząt,

każdy powinien być zaszczepiony po narażeniu, ponieważ zarodniki tężca występują powszechnie w przyrodzie,

odporność po szczepieniu zmniejsza się z upływem czasu, dlatego potrzebne są dawki przypominające.

Czytaj też:

Pacjent zgłosił się do dermatologa z wysypką. Diagnoza zszokowała wszystkich, służby medyczne ostrzegająCzytaj też:

Ta straszna choroba była, jest i będzie, choć o niej zapominamy. „Wciąż mam przed oczami 8-letniego chłopca”