Legionella na Podkarpaciu. Coraz więcej zakażeń i zgonów

Zakażenie bakterią Legionella zbiera żniwo w województwie podkarpackim. Cały czas prowadzone jest dochodzenie epidemiologiczne w celu ustalenia źródła. W weekend w Rzeszowie odbyła się prewencyjna dezynfekcja sieci wodociągowej. Dzisiaj (31.08.2023 r.) sanepid przekazał nowe informacje na temat liczby zakażonych osób oraz zgonów w powodu choroby legionistów.

Legionella na Podkarpaciu – ile zakażeń jest obecnie?

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie w opublikowanym dzisiaj (31.08. 2023r.) komunikacie przekazał aktualizację na temat ogniska wywołanego zakażeniem bakterią Legionella. Chorobę legionistów potwierdzono łącznie od momentu wystąpienia ogniska u 157 osób – są to pacjenci hospitalizowania na terenie województwa podkarpackiego. Zakażenie wykryto u 2 nowych osób – przypadki te dotyczą pacjentów przyjętych do szpitala w dniach 20.08. 2023 r. oraz 29.08.2023 r. Pacjentów z potwierdzonym dodatnim wynikiem najwięcej jest w Rzeszowie – jest to 105 osób, w powiecie rzeszowskim jest to 36 pacjentów. W pozostałych powiatach sytuacja wygląda następująco:



w powiecie ropczycko-sędziszowskim – 3 pacjentów,

w powiecie dębickim – 4 pacjentów,

w powiecie jasielskim – 1 pacjent,

w powiecie łańcuckim – 2 pacjentów,

w powiecie przeworskim – 1 pacjent,

w powiecie przemyskim – 1 pacjent,

w powiecie kolbuszowskim – 1 pacjent,

w powiecie niżańskim – 1 pacjent,

w powiecie stalowowolskim – 1 pacjent,

w woj. lubelskim, powiecie opolskim – 1 pacjent.

Łącznie odnotowano 18 zgonów osób z potwierdzonym zakażeniem Legionellą. Jak informuje sanepid, u wszystkich osób, które zmarły występowały choroby współistniejące. Łącznie było to 9 kobiet i 9 mężczyzn w przedziale wiekowym 53-98 lat.

Jak dochodzi do zakażenia bakterią Legionella?

Do zakażenia bakterią Legionella dochodzi drogą kropelkową. Bakterie dostają się do ludzkiego organizmu podczas wdychania wodnego aerozolu. Do zakażenia może dojść także drogą pokarmową, na przykład poprzez picie wody, jednak zdarza się to rzadko. Zakazić można się również przez otwarte rany (na przykład podczas zabiegów chirurgicznych), jednak taka sytuacja nie miała miejsca w Rzeszowie. Legionelloza jest chorobą zakaźną, jednak nie jest zaraźliwa – oznacza to, że nie przenosi się z człowieka na człowieka. Namnażaniu się pałeczek Legionella w wewnętrznych instalacjach wodnych sprzyjały wysokie temperatury, które panowały ostatnio w całym kraju. Sprawdźcie, jak zmniejszyć ryzyko zakażenia Legionellą.

Legionelloza – jakie są objawy choroby?

Legionelloza, nazwana również chorobą legionistów, rozwija się jako konsekwencja zakażenia bakterią Legionella Pneumophila. Zakażenie Legionellą może prowadzić do niewydolności oddechowej i zgonu. Głównymi objawami choroby są kaszel i gorączka. Od momentu zakażenia do momentu wystąpienia pierwszych objawów choroby mija zazwyczaj od 2 do 10 dni. U chorego mogą wystąpić też nietypowe objawy zakażenia Legionellą, które mylnie sugerują zachorowanie na grypę – jest to uczucie ogólnego rozbicia, ból głowy, ale też dreszcze, bóle mięśni i szybko narastająca gorączka (temperatura 38°C i powyżej). Pojawiają się także objawy zapalenia płuc, takie jak kaszel, duszności czy ból w klatce piersiowej. Bardzo ważne jest, by wiedzieć, jak uchronić się przed Legionellą.

Czytaj też:

Legionella na Podkarpaciu. Ważne zalecenia dla szkół i przedszkoliCzytaj też:

Jak się chronić przed legionellozą? Konsultant krajowa: Może pojawić się w każdym miejscu Polski