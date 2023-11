Tym możesz zarazić się, dotykając klawiaturę. Zarazków jest więcej niż na desce klozetowej

Jak często dezynfekujesz klawiaturę w swoim komputerze? Rzadko? Wcale nie jesteś wyjątkiem. Niestety, nie ma się czym chwalić – naukowcy z Uniwersytetu stanu Arizona dowiedli, że komputerowy zestaw składający się z klawiatury i ekranu jest siedliskiem ogromnej liczby bakterii. Na komputerowym sprzęcie znajdziemy ich 400 razy więcej niż na desce sedesowej.

Jakie bakterie można znaleźć na klawiaturze?

Co ciekawe, badacze z Arizony wykazali, że to biurowy sprzęt, z którego korzystają... mężczyźni, jest siedliskiem większej ilości mikroorganizmów. Tymczasem naukowcy z Northwestern Memorial Hospital w Chicago nie mają wątpliwości, że zarazki czające się na klawiaturze mogą być groźne. Przeprowadzili eksperyment, podczas którego specjalnie zanieczyścili sprzęt szczepami bakterii, które często można spotkać w szpitalach. Okazało się, że niektóre z nich mają szczególną moc przetrwania. Wśród nich był enterokok (Enterococcus faecium) i gronkowiec (Staphylococcus aureus). Oba mikroorganizmy okazały się oporne na działanie antybiotyków. Ten pierwszy na klawiaturze może przetrwać nawet dobę.

Czy zarazki stacjonujące na klawiaturze są groźne?

Ale nie tylko szpitalne komputery są siedliskiem zarazków. Przestrzeń między klawiszami jest idealnym miejscem do ich rozwoju także w biurze czy w domu. Udowodnił to między innymi mikrobiolog James Francis z Kingmoor Technical Services, wykazując, że na klawiaturach czają się na przykład bakterie E.coli oraz inne bakterie kałowe. Mogą one wywołać niestrawność i biegunkę. Zdaniem Francisa tak duża ilość zarazków związana jest z tym, że coraz częściej ludzie spożywają lunch przed komputerem.

Na klawiaturze można znaleźć również bakterie i wirusy. Wśród nich należy wymienić różne rodzaje Staphylococcus (gronkowce, które mogą prowadzić do zatrucia pokarmowego, zapalenia płuc, kości i szpiku, opon mózgowych, spojówek czy ucha), Pseudomonas luteola (powodują zakażenia krwi), Micrococcus sedentarius (prowadzące do problemów skórnych) i Pseudomonas oryzihabitans (może powodować zapalenie spojówek).

Jak pozbyć się bakterii z klawiatury?

Aby klawiatura była jak najbardziej wolna od wirusów i bakterii, należy ją regularnie dezynfekować (na rynku jest sporo środków, w tym spraye czy chusteczki). Powinniśmy zwracać na to szczególną uwagę, gdy z jednego komputera korzysta kilka osób. Jeśli między czasie witamy się z kimś albo dotykamy klamek, pamiętajmy o dezynfekcji rąk. Unikajmy jedzenia i picia przed komputerem, a jeśli już to robimy, regularnie oczyszczajmy klawiaturę z okruszków.

Czytaj też:

Mizofobia to silny lęk przed brudem i zarazkami. Przyczyny, objawy i leczenie bakteriofobiiCzytaj też:

Nie toalety czy stoliki są najbrudniejsze w samolocie. Epidemiolog o zagrożeniach w podróży