Badanie nasienia jest pomocne w staraniach o potomstwo. Dowiedz się, dlaczego warto je wykonać

Niepłodność określana jest jako choroba, którą można i należy leczyć. Według ekspertów ze Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), o niepłodności mówimy po 12 miesiącach, bezskutecznego starania się o dziecko. W Polsce już co szósta para ma problem z zajściem w ciążę, czyli ok. 1,5 miliona par. Lekarze przypominają, że niepłodność, to nie tylko problem kobiet, jak wciąż jeszcze uważa wiele osób. Jeśli więc naturalne starania o dziecko zawodzą, warto, aby również mężczyzna udał się do właściwego specjalisty (urologa lub androloga), który zleci wykonanie badania nasienia i zaproponuje odpowiednio dobranie leczenie.

Na spadek jakości nasienia mają wpływ: choroby przewlekłe, jak cukrzyca czy nadciśnienie, a także niewłaściwy styl życia – związany z nieodpowiednią dietą, stresem, siedzącym trybem życia. Do niepłodności przyczynia się również palenie papierosów oraz picie alkoholu.

Badanie nasienia pozwala ocenić przyczyny męskiej niepłodności

Podczas wizyty diagnozującej przyczyny męskiej niepłodności lekarz przeprowadza specjalistyczny wywiad lekarski, analizując takie elementy jak: przebyte choroby, styl życia czy zaburzenia seksualne. Zleca również badanie nasienia. Wynik badania (spermiogram), pokazuje, jakie są rzeczywiste parametry nasienia. Pod uwagę brane są takie parametry jak: całkowita liczba plemników (wg obowiązujących norm WHO powinno być ich ponad 39 milionów w ejakulacie), koncentracja plemników, czyli ilość plemników w 1 ml nasienia (powinna wynosić przynajmniej 16 milionów), ich ruchliwość postępowa (ma wykazywać przynajmniej 30 proc. plemników) oraz morfologię plemników (odsetek plemników o prawidłowej budowie powinien być większy lub równy 4 proc.).

Badanie nasienia nie jest badaniem refundowanym, nie można go zatem wykonać na NFZ. W prywatnych klinikach kosztuje ok. 240 zł. Ostateczny koszt zależy od zakresu badania. Opcja podstawowa dostępna jest średnio za ok. 70 zł, natomiast rozszerzone badanie nasienia może kosztować od 140 do 240 zł.

Inne badania oceniające przyczyny niepłodności u mężczyzn

Jeśli wyniki badania nasienia są poza normą, lekarz może poszerzyć diagnostykę, zalecając:

Analiza wyników umożliwia postawienie diagnozy i rozpoczęcie leczenia.

Czytaj też:

Badania pokazują, że po zabiegu in vitro co 5 kobieta zachodzi w ciążę naturalnieCzytaj też:

Jak cola i i inne napoje gazowane wpływają na płodność? To zaskakujące