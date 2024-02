Ten nawyk źle wpływa ma psychikę twojego dziecka. Sprawdź, czy też to robisz

Telefony komórkowe zdominowały naszą codzienność. Dziś służą już nie tylko do komunikacji. Za pomocą smartfonów robimy zakupy, płacimy rachunki, czytamy książki i wykonujemy mnóstwo innych czynności. Wielu osobom trudno wyobrazić sobie dzień bez dostępu do komórki. Dotyczy to nie tylko młodych ludzi, ale również dorosłych. Kampania społeczna „Blisko telefonu – daleko od dziecka” prowadzona przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę zwraca uwagę na to, jak dużą krzywdę może nieświadomie wyrządzić swojemu dziecku rodzic ciągle wpatrzony w telefon.

Jak korzystanie z telefonu przez rodzica wpływa na dziecko?

Nie ma nic złego w sporadycznym korzystaniu z telefonu przy dziecku. Problem pojawia się wówczas, gdy sięgamy po smartfona nagminnie i większą uwagę przywiązujemy do tego, co dzieje się na ekranie urządzenia niż kontaktu z pociechą. Rodzic zajęty smartfonem nie jest w stanie adekwatnie zareagować na wysyłane przez dziecko sygnały i w odpowiednim momencie odpowiedzieć na jego potrzeby. Takie zachowanie należy rozpatrywać w kategoriach zaniedbania. Wpływa ono negatywnie na psychikę dziecka już na bardzo wczesnym etapie rozwoju. Wspomniała o tym w rozmowie z WPROST terapeutka Magda Winiarska-Smoczyńska z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę (FDDS):

„Mimo że nie możemy przywołać wspomnień z pierwszych lat życia, bo nie są zakorzenione w rozwoju poznawczym, doświadczenia z tego okresu bardzo wpływają na nasze późniejsze zachowanie, skojarzenia związane z relacjami, bliskością, postrzeganie siebie, świadomość i gotowość do komunikowania własnych potrzeb. Właśnie z tego powodu tak dużą rolę odgrywa uważność i dostępność emocjonalna rodzica sprawującego opiekę nad dzieckiem. Pozwala mu ona szybko rozpoznać i odpowiedzieć na, czasem bardzo subtelne, sygnały niewerbalne wysyłane przez niemowlę i małe dziecko” – wyjaśniła ekspertka.

Konsekwencje, jakie niesie za sobą ignorowanie dziecka przez rodzica zapatrzonego w telefon mają długofalowy charakter i rzutują na całe późniejsze życie młodego człowieka. W dodatku, co szczególnie ważne w przypadku nastolatków – jak wskazuje Łukasz Wojtasik, koordynator programu „Dziecko w Sieci” z FDDS w rozmowie z WPROST – „zachowania rodziców i sposób ich korzystania z nowych technologii w ogromnym stopniu są powielane przez młode osoby”. Powtarzanie negatywnych wzorców korzystania z urządzeń cyfrowych zwiększa natomiast ryzyko rozwoju uzależnienia od nowoczesnych technologii.

Jak rodzic może ograniczyć korzystanie z telefonu przy dziecku?

Pierwszym krokiem do wprowadzenia zmian jest zdanie sobie sprawy z istnienia problemu. Warto więc przyjrzeć się swoim codziennym nawykom. Istotne jest, by wyznaczyć taką porę w ciągu dnia, kiedy nie korzystamy z telefonu. Wyłączamy urządzenie lub odkładamy w trudno dostępne miejsce i skupiamy się tylko na dziecku. Na początku może to być pół godziny. Ważne, by poświęcić je w stu procentach młodemu człowiekowi i stopniowo wydłużać czas bez smartfona. Jeśli musisz skorzystać z telefonu, wyjaśnij dziecku, dlaczego to robisz i ogranicz używanie urządzenia do niezbędnego minimum.

