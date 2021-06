Dlaczego nadal nie ma szczepionki przeciwko wirusowi HIV?

Szczepionki przeciwko COVID-19 zostały opracowane w rekordowym czasie i wykazały bardzo wysoki poziom skuteczności. Niektóre z nich opracowano przy użyciu technologii, które były wcześniej testowane przeciwko wirusowi HIV. Rodzi się więc pytanie: dlaczego szczepionka przeciwko temu wirusowi jeszcze nie powstała?

Szczepionka przeciwko wirusowi HIV

Jak podaje serwis Medicalxpress, naukowcy poczynili już ogromne postępy w leczeniu HIV w ciągu czterdziestu lat od pierwszych udokumentowanych przypadków AIDS. Coraz więcej osób z HIV ma dostęp do leków zwanych terapią antyretrowirusową (ART), które przyjmowane zgodnie z zaleceniami zmniejszają ilość wirusa w ich organizmie. Dzięki temu funkcjonują jak zdrowi i mogą nie zakażać swoich partnerów. Jednak na świecie istnieją nierówności w dostępie do tego typu leków. Najskuteczniejszym narzędziem byłaby szczepionka, której opracowaniem wciąż zajmują się naukowcy.

Próby stworzenia szczepionki

Wysiłki zmierzające do opracowania szczepionki przeciwko HIV trwają od dziesięcioleci. „Podczas gdy COVID-19 ma dziesiątki wariantów krążących na całym świecie, HIV ma setki lub tysiące wariantów w każdej zarażonej osobie” – powiedział AFP William Schief, immunolog z Scripps Research Institute. Wirus HIV należy do tzw. retrowirusów, które szybko włączają się do DNA gospodarza. Skuteczna szczepionka będzie musiała nie tylko zmniejszyć ilość wirusa, ale powstrzymać infekcję przed całkowitym zniszczeniem organizmu.

W zeszłym roku badanie o nazwie Uhambo, które odbywało się w RPA nie wykazało skuteczności obiecującego kandydata na szczepionkę. Obecne testy kandydata marki J&J są przeprowadzane na 2600 kobietach w Afryce Subsaharyjskiej. Wyniki w ramach badania o nazwie Imbokodo mają pojawić się w najbliższych miesiącach. Preparat jest również testowany na około 3800 mężczyznach w Stanach Zjednoczonych, Ameryce Południowej i Europie. Wstępne dane na ten temat mogą pojawić się w 2024 roku.

Innym obiecującym podejściem jest próba wykorzystania technologia mRNA, która tak skutecznie działa przeciwko COVID-19. Naukowcy mają nadzieję na dalszy rozwój szczepionki za pomocą technologii mRNA we współpracy z firmą Moderna.