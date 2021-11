Najbardziej szkodliwy napój dla wątroby? Nie jest to alkohol

Jedną z najważniejszych funkcji, jakie pełni wątroba jest oczyszczanie organizmu z toksyn. Nadmiernie obciążana, przestaje dobrze pracować. Jeśli myślimy o rzeczach, które najbardziej jej szkodzą, od razu na myśl przychodzą tłuste potrawy i alkohol. Okazuje się, że jedną z przyczyn niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby są słodkie napoje.

Czym jest niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby?

NAFD (od angielskiego „nonalcoholic fatty liver disease”) to stłuszczenie wątroby, którego powodem nie jest alkohol. Według szacunków cierpi na nie nawet co czwarty Amerykanin. Najbardziej zagrożone są osoby chore na otyłość i cukrzycę typu 2. Ale nie tylko. Choroba jest w głównej mierze zależna od tego, co człowiek je. Pierwszymi objawami choroby mogą być zmęczenie i osłabienie złe ogólne samopoczucie. Niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby może prowadzić do zapalenia wątroby, marskości, a także sprzyja rozwijaniu się nowotworów. Trzeba jednak wiedzieć, że to choroba, która dotyczy nie tylko osób z nadwagą. Nawet 20 proc. chorych, to osoby z prawidłową wagą ciała.

Odstaw słodkie napoje

Naukowcy z Bostonu uważają, że to nie alkohol najbardziej szkodzi wątrobie, a zupełnie inna kategoria napojów. To słodkie napoje, które w przeciwieństwie do alkoholu są dostępne dla każdego, bez względu na wiek. Badacze wzięli pod lupę niealkoholowe stłuszczenie wątroby i przyjrzeli się jego przyczynom. Wystarczy sześć lat regularnego spożywania słodkich napojów (raz w tygodniu i częściej), aby otłuszczenie wątroby znacząco wzrosło. Amatorzy słodkich napojów są podatni na NAFD 2,5 razy bardziej, niż konsumenci, którzy unikają tego typu produktów.

Jak zadbać o wątrobę?

Czerwone i przetworzone mięso, tłuste i słodkie potrawy oraz napoje to produkty, które nie sprzyjają wątrobie. Aby wspomóc pracę tego ważnego narządu, warto jeść zdrowo. Wątroba lubi regularne posiłki, dietę bogatą w owoce i warzywa oraz unikanie niezdrowego tłuszczu i cukru.

Sprawdź, co pomoże zregenerować wątrobę

Herbata Rooibos



Naukowcy wykazali, że herbata Rooibos wspomaga regenerację wątroby i zmniejsza zwłóknienie wątroby po urazach chemicznych. W wyniku badań na szczurach doszli do wniosku, że herbata „może być zalecana nie tylko w profilaktyce, ale również jako ko-adiuwant w leczeniu chorób wątroby”.



Witamina E



Witamina E jest silnym antyutleniaczem, chroni przed stresem oksydacyjnym i ochrania komórki. W postaci alfa-tokoferolu (to rodzaj witaminy E o nazwie E307) poprawiła tempo regeneracji wątroby u szczurów z marskością wątroby.



Kurkumina

Zawarta w kurkumie kukrumina przynosi szereg korzyści dla całego organizmu.

Zwana jest „przyprawą życia” i jej wpływ również na regenerację wątroby wykazało już wiele badań. Między innymi pozytywnie wpłynęła na tkankę wątroby przy cukrzycy orazwzmocniła działanie erytropoetyny.





Lukrecja



Korzeń lukrecji nie powinien być stosowany u osób cierpiących na choroby układu krążenia, choroby wątroby z zastojem żółci czy stłuszczenia wątroby. Ustalono, że związek znaleziony w lukrecji, znany jako glicyryzyna, przyspiesza regenerację wątroby i regenerację wątroby uszkodzonej u zwierząt po częściowej hepatektomii.



Żeń-szeń



Żeń-szeń koreański to znana od tysiącleci i stosowana w kuracjach z Dalekiego Wschodu roślina. Badania naukowe potwierdziły, że przyspiesza regenerację wątroby i łagodzi jej uszkodzenia.



Oregano



Oregano oraz karwakrol – główny składnik oleju z oregano zamykają listę substancji przydatnych do naturalnej regeneracji wątroby. Jedno z badań na zwierzętach wykazało, że karwakrol pozyskiwany z oleju z oregano znacząco zwiększa tempo regeneracji wątroby u szczurów poddanych częściowej hepatektomii (częściowemu usunięciu wątroby).

