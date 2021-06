Zanokcica – bolesne zapalenie pod wałem paznokcia. Jak je wyleczyć domowym sposobem?

Zanokcica to bolesna choroba, która dotyczy wałów paznokciowych. Pod wpływem zranienia lub zbyt drastycznie wykonanego zabiegu kosmetycznego, do skóry przenikają bakterie gronkowca złocistego. Efektem jest ropny wysięk, ból i obrzmienie wału paznokciowego. Co trzeba wiedzieć o zanokcicy i jak się przed nią uchronić?

Co to jest zanokcica?

Zanokcica to choroba wału paznokciowego, czyli skóry wokół paznokcia. Może dotyczyć zarówno paznokci u rąk, jak i u nóg. Powstaje na skutek urazu paznokcia lub tkanek wokół paznokcia, a jej efektem jest powstanie rany, która jątrzy się i w której gromadzi się ropa.

Rodzaje choroby

Zanokcica dzieli się na ostrą i przewlekłą. Przewlekła postać choroby najczęściej ma podłoże grzybicze. Można ją rozpoznać po brązowej barwie zakażonych paznokci. Zanokcica w postaci ostrej najczęściej powstaje na skutek zakażenia gronkowcem złocistym, paciorkowcem lub pałeczkami ropy błękitnej.

Przyczyny schorzenia

Najczęstszą przyczyną choroby są urazy paznokci lub wałów paznokciowych. Dochodzi do nich na skutek zranienia przy pielęgnacji paznokci lub w czasie wykonywania zabiegów kosmetycznych takich jak manicure czy pedicure.

Zanokcica może wystąpić również u osób, które zmagają się z:

wrastającymi paznokciami

zaburzeniami hormonalnymi

chorobami tarczycy



cukrzycą

otyłością



Objawy choroby

Początkowo choroba objawia się zaczerwienieniem tkanki wokół zranienia. Stopniowo pojawia się także obrzęk i pulsujący, narastający ból. Może on utrudniać poruszanie palcem i nasilać się w czasie nocnego spoczynku.

W miejscu zranienia może pojawić się ropna treść, która jest widoczna pod obrzękniętym wałem paznokciowym. Z czasem paznokieć staje się siny, może się odkształcić lub całkiem zejść. Sprawia to choremu ogromny ból i dyskomfort w codziennym funkcjonowaniu.

Domowe sposoby

Zanokcica najczęściej wymaga konsultacji lekarskiej. Warto jednak najpierw spróbować domowych sposobów:

moczenia paznokcia w wodzie z szarym mydłem

stosowania okładów z sody oczyszczonej

stosowania okładów z szałwii lekarskiej

stosowania okładów z babki lancetowatej

Powinny one zmniejszyć obrzęk, ból i zadziałać przeciwzapalnie. Jeśli jednak okłady nie pomagają, a ropa nie zniknęła, należy koniecznie udać się do lekarza rodzinnego, który obejrzy ranę i zaleci konkretne leczenie.

Leczenie

Zanokcica często wymaga leczenia antybiotykami. Podaje się je w przypadku zakażenia na tle bakteryjnym (gronkowcem złocistym czy paciorkowcem) albo grzybiczym. Leczenie nie należy do najłatwiejszych i może trwać wiele tygodni.

W przypadku, gdy rana jest duża i gromadzi się wokół niej ropna wydzielina, konieczne może okazać się oczyszczenie tkanki u chirurga. Polega ono na założeniu sączka i oczyszczeniu rany z ropy. Lekarz dodatkowo włącza kurację antybiotykową.

W przypadku zanokcicy, która ma miejsce pod płytką paznokcia, niestety konieczne może być usunięcie części lub całości paznokcia przez chirurga. Lekarz wykonuje taki zabieg w znieczuleniu miejscowym.

Powikłania

Żadnej rany wału paznokciowego nie wolno lekceważyć, ponieważ nieleczona może doprowadzić do groźnych powikłań. Do najczęstszych należą zakażenia bakteryjne tkanek wokół paznokcia.

Mogą one spowodować przeniknięcie bakterii do innych obszarów skóry i zainfekowanie jej gronkowcem lub paciorkowcem bądź też zajęcie całego paznokcia. Konsekwencją może być deformacja paznokcia lub jego utrata.

Jak zapobiegać chorobie?

Warto zadbać o właściwą pielęgnację paznokci, by nie dopuścić do rozwoju zanokcicy. Wskazane jest obcinanie paznokci na prosto, niezbyt krótko, by nie doprowadzić do powstania ran. Należy zawsze myć i dezynfekować nożyczki i cążki do paznokci, którymi dokonujemy zabiegów kosmetycznych.

W przypadku korzystania z usług kosmetyczki warto zawsze sprawdzić jakość salonu, zanim zapiszemy się na wizytę. Kosmetyczka powinna korzystać z jednorazowych narzędzi.

