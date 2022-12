Po wydarzeniach traumatycznych mózg się przeprogramowuje. Są dowody

Traumatyczne wydarzenia odciskają piętno na psychice i zmieniają życie już na zawsze. Naukowcy z laboratorium ZVR w Del Monte Institute for Neuroscience na Uniwersytecie w Rochester badają, jak trauma wpływa na fizjologiczne funkcjonowanie mózgu. Okazuje się, że bardzo, ponieważ po trudnych doświadczeniach ludzki mózg się przeprogramowuje.

Jak wynika z badań naukowców, trauma wpływa na funkcjonowanie mechanizmu w mózgu, który odpowiada za proces uczenia się i przetrwania. Reakcje tych osób na zagrożenie są inne niż tych, które nigdy nie doświadczyły żadnego traumatycznego wydarzenia.

„W tym przypadku wiemy, gdzie w mózgu zachodzi zmiana i jak niektórzy ludzie mogą ją obejść. To wyznacznik odporności” – oceniał Suarez-Jimenez, profesor w Columbia University Irving Medical Center.

Badania przeprowadzono m.in. u osób z zespołem stresu pourazowego. Dostały one do wykonania te same zadania, co osoby, które nie mają PTSD. Okazało się, że mogą je wykonać, jeśli nie angażują przy tym żadnych emocji. Dodanie do zadania elementu wywołującego lęk lub groźbę sprawiło, że miały one trudności ze skupieniem uwagi.

„Może być tak, że w prawdziwym świecie emocje przeciążają ich zdolność poznawczą do rozróżniania między bezpieczeństwem, niebezpieczeństwem lub nagrodą. Mózg nadmiernie reaguje w kierunku niebezpieczeństwa" – dodał profesor.

