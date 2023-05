Chcesz poprawić swoją pamięć? Stosuj ten środek, ma działanie udowodnione w badaniach

Problemy z pamięcią oraz koncentracją zazwyczaj dotyczą osób starszych, jednak każdemu z nas zależy na tym, by te funkcje działały jak najlepiej. Osłabienie zdolności poznawczych może dotknąć wszystkich, niezależnie od wieku. Co więc zrobić, żeby poprawić swoją pamięć? Oczywiście należy o siebie dbać – wysypiać się, stosować zdrową i zbilansowaną dietę, położyć nacisk na regularną aktywność fizyczną, „gimnastykować” swój umysł. To jednak nie wszystko. Badacze odkryli, że jest na to jeszcze jeden sposób.

Badania na wpływem multiwitaminy na pamięć

Naukowcy odkryli, że codzienna dawka multiwitaminy może spowolnić pogarszanie się funkcji poznawczych. Badanie publikowano w czasopiśmie „The American Journal of Clinical Nutrition”. Wykazało ono, że u osób starszych, które codziennie przyjmowały multiwitaminę w postaci suplementu, odnotowano po pierwszym roku łagodną poprawę pamięci w porównaniu z osobami, które przyjmowały placebo (w tym przypadku tabletkę z cukrem).

Na początku badania poproszono 3560 osób powyżej 60. roku życia, aby przy użyciu programu komputerowego, nauczyły się 20 słów. Uczestnicy mieli 3 sekundy na zapamiętanie każdego słowa, po tym czasie pojawiało się kolejne. Bezpośrednio po tym poproszono uczestników, aby wypisali wszystkie słowa, które są w stanie sobie przypomnieć. Ci, którzy codziennie przyjmowali multiwitaminę, byli w stanie przypomnieć sobie średnio jedno słowo więcej, w porównaniu z osobami, które zażywały placebo. Uczestnicy przyjmujący multiwitaminę przewyższali grupę placebo w testach pamięci, które były robione przez okres trzech lat. Choć efekt był niewielki, to według badaczy jest on statystycznie istotny. Potrzebne są jednak dalsze badania, by móc określić, w jaki sposób codzienna suplementacja multiwitaminy może chronić przed utratą pamięci i spadkiem funkcji poznawczych.

Potwierdzenie wcześniejszych badań

Wyniki tego badania pokrywają się z wcześniejszym badaniem opublikowanym we wrześniu 2022 roku, które wykazało poprawę pamięci, ogólnych funkcji poznawczych i koncentracji u osób, które przyjmowały multiwitaminę. „W nauce tego typu replikacja jest jednym z fundamentów »wierzenia w wyniki«. Jesteśmy więc bardzo podekscytowani tą replikacją, ponieważ zwiększa ona pewność tego, co obserwujemy” – powiedział główny autor badania, Adam Brickman, profesor neuropsychologii w Taub Institute for Research on Alzheimer's Disease and the Aging Brain na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku.

Nie wszyscy podzielają entuzjazm badaczy

I choć naukowcy, którzy przeprowadzili najnowsze badanie dotyczące korelacji między przyjmowaniem multiwitaminy a poprawą pamięci, są pełni entuzjazmu, to nie wszyscy badacze go podzielają. „To interesujące badanie, ale różnice te nie są duże” – powiedział dr Jeffrey Linder, szef medycyny ogólnej na Feinberg School of Medicine na Northwestern University w Chicago (nie był on zaangażowany w to badanie).

Ekspert zwrócił też uwagę, że zbyt duże przywiązywanie wagi do przyjmowania multiwitaminy, mające polepszyć pamięć, może sprawić, że ludzie przestaną koncentrować się na innych, ważnych czynnikach.

„Martwię się również, że przyjmowanie multiwitaminy może odwrócić uwagę od działań, które wiemy, że są korzystniejsze dla funkcji poznawczych, takich jak prawidłowe odżywianie, aktywność fizyczna, utrzymanie kontaktów społecznych i dobrej jakości sen” – dodał.

Z kolei badacz choroby Alzheimera, dr Richard Isaacson, neurolog prewencyjny w Institute for Neurodegenerative Diseases of Florida, zwrócił uwagę na to, że nie ma „magicznej pigułki”, która zapobiega spadkowi funkcji poznawczych. Przyjmowanie multiwitaminy należy więc traktować jedynie jako element pomocniczy, a nie główny czynnik poprawiający pamięć. Niezależnie od wyników badań warto więc poznać naturalne sposoby na poprawę pamięci.

Czytaj też:

Masz problemy ze snem? Według naukowców może się to wiązać z większym ryzkiem udaru i choroby AlzheimeraCzytaj też:

Problemy z koncentracją i właściwym osądem sytuacji mogą wskazywać na demencję. Są też inne objawy