Większe ryzyko zachorowania na cukrzycę typu 2 mają osoby z tej konkretnej grupy. Badania

Przemoc w rodzinie jest każdym działaniem, ale także brakiem działania, które powoduje krzywdę oraz cierpienie fizyczne i psychiczne jakiegoś członka rodziny. Ofiarą przemocy w rodzinie może być każdy – dziecko, partner, osoba starsza. W takiej sytuacji należy zwrócić się do odpowiednich służb i organizacji, które oferują pomoc takim ludziom. Najnowsze analizy badaczy wykazały jednak, że poza cierpieniem, jakiego doznają ofiary przemocy w rodzinie, są one także przez to bardziej narażone na jedną z chorób cywilizacyjnych.

W jaki sposób przebiegało badanie?

Osoby, które są ofiarami przemocy w domu (dotyczy to zarówno dzieci, jak i osób dorosłych) są przynajmniej o 20 procent bardziej narażone na zachorowania na cukrzycę typu 2 w przyszłości. Wyniki badania zostały opublikowane na łamach „American Journal of Preventive Medicine”. Badacze z Meharry Medical College w Nashville (stan Tennessee, USA) oraz Kentucky University (USA) poddali analizie dane, które zostały zebrane w ramach badania Southern Community Cohort Study. Dotyczyły one zróżnicowanej populacji z południowo-wschodnich stanów USA. Były to osoby o różnej płci i różnej przynależności etnicznej.

Łącznie badaniami objęto 25 tysięcy osób, z którymi badacze kontaktowali się wiele razy na przełomie trzynastu lat – od 2002 do 2015 roku. Badane osoby odpowiadały na pytania dotyczące przemocy ze strony partnera (przemoc fizyczna oraz psychiczna). Pytania dotyczyły również przemocy doświadczanej w dzieciństwie (psychicznej, fizycznej i seksualnej). Naukowcy zadawali im również pytania o aktualny stan zdrowia – między innymi o to, czy została u nich zdiagnozowana cukrzyca

Podwyższone ryzyko cukrzycy u ofiar przemocy

Z obserwacji naukowców wynika, że 36 procent badanych osób doświadczyło przemocy ze strony partnera, a 32 procent osób doświadczyło jej w dzieciństwie. U takich osób ryzyko zachorowania na cukrzycę typu 2 było wyższe o 20-35 procent w porównaniu z osobami, które nie były ofiarą przemocy. Wyniki były takie same niezależnie od przynależności etnicznej czy płci. „Takie formy przemocy zwiększają ryzyko zespołu stresu związanego z traumą, co może przyczyniać się do rozwoju cukrzycy typu 2” – wyjaśniła współautorka badania dr Ann Coker z University of Kentucky.

Przemoc domowa a inne choroby

Naukowcy już wcześniej zaobserwowali związek między występowaniem przemocy domowej a:



Dodatkowo zdaniem autorów najnowszego badania pandemia COVID-19 nasiliła takie zjawiska jak przemoc domowa, stres psychiczny, a także otyłość, a te czynniki z kolei zwiększają ryzyko zachorowania na cukrzycę typu 2. Dlatego tak istotne jest, by między innymi przeciwdziałać przemocy domowej, a przez to możliwie zredukować jej krótkofalowe oraz długofalowe skutki społeczne, ale także zdrowotne.

