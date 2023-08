Nowy wariant koronawirusa ma aż 30 mutacji. WHO monitoruje sytuację

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) poinformowała, że Pirola (BA.2.86) znalazł się na liście tak zwanych wariantów monitorowanych z uwagi na dużą liczbę mutacji. Do tej pory patogen pojawił się w Izraelu, Danii i w Stanach Zjednoczonych. Jak podała Brytyjska Agencja Bezpieczeństwa Zdrowia (UKHSA), zakażenie wariantem Pirola potwierdzono również u pacjenta w Londynie. Fakt, że wirus rozprzestrzenia się tak szybko, budzi niepokój ekspertów. Czy rzeczywiście jest się czego obawiać?

Czy grozi nam kolejna fala zakażeń koronawirusem?

Prawdopodobnie wirus wkrótce pojawi się w wielu krajach Europy i świata. Ma duży potencjał zakaźny. Dlatego należy zachować czujność i gotowość do podjęcia odpowiednich działań w razie, gdyby liczba zachorowań rosła w szybkim tempie. Eksperci podkreślają, że Pirola rozwinął do tej pory 30 mutacji. Jest więc pod tym względem dużo groźniejszy niż chociażby mutacji Eris. „To niezwykłe, że koronawirus zmienia się tak znacząco [...] Ostatni raz widzieliśmy coś podobnego, kiedy pojawił się Omikron” – zauważa biolog Morten Rasmussen.

Na szczęście znaczna część populacji ogólnej jest już zaszczepiona. Co więcej, wiele osób przeszło zakażenie koronawirusem. Stanowi to swoistą ochronę przed kolejną falą pandemii i ciężkim przebiegiem infekcji. Należy jednak stale monitorować nowy wariant patogenu, by dowiedzieć się o nim jak najwięcej i ocenić ewentualne ryzyko związane z zarażeniem. Na razie zebrano o nim zbyt mało informacji, by wysnuć wiarygodne wnioski.

Jakie objawy może wywołać zakażenie nowym wariantem koronawirusa?

Trudno jednoznacznie stwierdzić, jakie oznaki może dawać zakażenie nowym wariantem koronawirusa. Liczba wykrytych przypadków jest jak dotąd zbyt mała, by dokonać rzetelnej oceny. Przyjmuje się jednak, że infekcja ma podobny przebieg jak wcześniejsze zakażenia. Eksperci wymieniają objawy, takie jak podwyższona temperatura ciała (gorączka), uporczywy kaszel, bóle głowy i ciała, dolegliwości gastryczne (biegunka, wymioty, nudności etc.), zatkany nos, zaburzenia węchu i łaknienia. Szczególną ostrożność powinny zachować dzieci, seniorzy, a także osoby, które zmagają się z chorobami przewlekłymi, na przykład cukrzycą, otyłością czy niewydolnością krążenia.

Czytaj też:

Nowy wariant koronawirusa XE rozprzestrzenia się w Wielkiej Brytanii. Co o nim wiemy?Czytaj też:

Aktywność fizyczna zwiększa ryzyko raka wśród mężczyzn? Zaskakujące wyniki badań