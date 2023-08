Badanie krwi może pomóc we wcześniejszym rozpoznaniu aż 52 chorób. Najnowsze doniesienia

Najnowsze badania wykazały, że podwyższony poziom niektórych białek, które są obecne w naszej krwi, może mieć przełożenie na większe ryzyko wystąpienia różnego rodzaju chorób. Wczesne rozpoznanie może pomóc wcześniej wdrożyć odpowiednie leczenie, zwiększając szansę na powrót do zdrowia.

Przez badanie krwi można rozpoznać wiele schorzeń

Badanie zostało opublikowane na łamach pisma „medRxiv". Claudia Langenberg z University of Cambridge razem ze swoimi współpracownikami przeprowadziła badania, bazując na dokumentacji medycznej i danych, zebranych od ponad 41 000 osób. Zawierały one informacje na temat około 3000 białek znalezionych we krwi. Wykorzystując informacje pochodzące od około 70 procent uczestników, naukowcy zbudowali modele statystyczne, które pozwoliły określić ryzyko rozwoju różnych schorzeń w ciągu 10-letniej obserwacji. Dotyczyło to zarówno rzadkich chorób, jak i tych powszechnych.

Z kolei testy dotyczące pozostałych 30 procent uczestników wykazały, że połączenie modelu opartego na białkach ze standardowymi modelami klinicznymi pozwoliło określić ryzyko rozwoju 52 schorzeń.

Analiza białek skuteczniejsza niż modele kliniczne?

W grupie badanych osób naukowcy zidentyfikowali około 70 procent uczestników, u których rozwinęła się kardiomiopatia rozstrzeniowa (ściany mięśnia sercowego stają się rozciągnięte i cienkie) oraz zwłóknienie płuc (bliznowacenie tkanki płucnej). Z kolei same modele kliniczne pozwoliły na identyfikację jedynie 30 procent osób z tymi schorzeniami. Co więcej, połączone podejście pozwoliło na rozpoznanie aż dwukrotnie więcej osób, które zachorowały na nowotwór szpiku kostnego i chorobę neuronu ruchowego w porównaniu do samych modeli klinicznych.

Połączenie modeli klinicznych i analizy białek

Gdy naukowcy połączyli modele kliniczne i modele oparte na analizie białek – doszło do błędnego sklasyfikowania osób z grupy wysokiego ryzyka określonego schorzenia w 10% przypadków. Specjaliści są zdania, że odsetek takich fałszywych rozpoznań, który będzie akceptowalny, będzie się różnić w zależności od tego, na ile wartościowe jest wczesne wykrywanie ryzyka, ale też powszechności choroby.

Co wnioski z przeprowadzonego badania oznaczają w praktyce? Zdaniem naukowców w sytuacji połączenia podobnych badań krwi z analizą kliniczną czynników ryzyka, która jest obecnie stosowana w klinikach – osoby z grupy ryzyka pewnych schorzeń, mogłyby być częściej poddawane badaniom przesiewowym, a to z kolei dałoby szansę na wcześniejsze wykrycie choroby i zastosowanie odpowiedniego leczenia. Badania wymagają jednak kontynuacji, ponieważ uczestnicy byli głównie pochodzenia europejskiego i mieszkali w Wielkiej Brytanii, co z kolei może nie przekładać się na te same wnioski w przypadku bardziej zróżnicowanych etnicznie populacji.

