Rośnie liczba 40-letnich impotentów. Powód braku erekcji może wykryć proste badanie

Problemy z erekcją mogą wynikać m.in. z zaburzeń hormonalnych lub psychogennych (np. depresji), chorób układu krwionośnego czy neuropatii, czyli stanu, w którym dochodzi do uszkodzenia nerwów. Często na kłopoty ze wzwodem skarżą się diabetycy – rozwinięta cukrzyca to również jedna z możliwych przyczyn impotencji. Okazuje się jednak, że choroba wcale nie musi być zaawansowana, aby u pacjenta wystąpiły zaburzenia erekcji.

Problemy z erekcją u 40-latków. Z czego wynikają?

Naukowcy z Saint Louis University School od Medicine wykazali silny związek pomiędzy zaburzeniami erekcji u mężczyzn poniżej 40 roku życia a niezdiagnozowanym stanem przedcukrzycowym. Okazuje się, że przedwczesna impotencja może być sygnałem ostrzegawczym wskazującym na to, że cukrzyca typu 2 zaczęła się już rozwijać.

To ważna wskazówka, tym bardziej, że nawet 5 milionów Polaków może zmagać się ze stanem przedcukrzycowym, nawet o tym nie wiedząc. Łatwo go przeoczyć, ponieważ nie daje charakterystycznych objawów. Zwykle dopiero po diagnozie okazuje się, że organizm wysyłał sygnały ostrzegawcze w postaci senności, nadmiernego przemęczenia i braku koncentracji (głównie po zjedzeniu posiłku), pogorszenia wzroku, częstych infekcji, zwiększonego apetytu i ciągłego uczucia pragnienia.

Wyniki badania opublikowano na łamach „Preventive Medicine”. Być może dzięki nim więcej młodych mężczyzn zacznie diagnozować się pod kątem cukrzycy. Mając świadomość choroby, pacjent ma szansę, aby dzięki odpowiedniej diecie i wprowadzeniu do swojego życia aktywności fizycznej (a czasem także farmakoterapii), zapobiec rozwojowi cukrzycy i jej ewentualnym powikłaniom. Tego samego zdania jest doktor Jane Tucker, profesor nadzwyczajny medycyny rodzinnej i społecznej z Saint Louis University School od Medicine.

Jak rozpoznać stan przedcukrzycowy?

Stan przedcukrzycowy można zdiagnozować w prosty sposób. Aby to zrobić, konieczne jest oznaczenie stężenia glukozy we krwi. W związku z tym, że cukrzyca stała się chorobą cywilizacyjną, specjaliści apelują, aby najlepiej raz w roku wykonywać rutynowe badania krwi – pozwoli to sprawdzić, w jaki sposób nasz organizm radzi sobie z przetwarzaniem węglowodanów. Zgodnie z aktualnymi wytycznymi, stan przedcukrzycowy można zdiagnozować, jeżeli wynik badań krwi na czczo wskazuje na poziom glukozy w granicach 100-125 mg/dl, zaś po dwóch godzinach od obciążenia, poziom glukozy utrzymuje się w przedziale 140-199 mg/dl. Jeżeli poziomy te są wyższe, diagnozuje się cukrzycę typu 2.

