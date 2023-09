Depresja powoduje cukrzycę? Naukowcy znaleźli zależność

O tym, że pacjenci z cukrzycą są bardziej narażeni na wystąpienie epizodów depresyjnych, wiadomo od dawna. Temat ten kilka lat temu dogłębnie zbadali naukowcy: prof. Roy Taylor i prof. Cathy Lloyd. Co wynikało z ich ustaleń?

Czy depresja może powodować cukrzycę typu 2?

Zdaniem R. Taylor i C. Lloyd u pacjentów z cukrzycą typu 1 depresja występuje trzy razy częściej niż w populacji ogólnej, a u osób z cukrzycą typu 2 – dwa razy częściej. Jest to związane m.in. z tym, że diabetycy żyją pod dużą presją, wynikającą z obowiązku ciągłego monitorowania glikemii. Wielu z nich obawia się kontaktu z igłami, nagłych wahań poziomu cukru i powikłań cukrzycowych. To wszystko może prowadzić do napadów lękowych i epizodów depresyjnych. Okazuje się, że mechanizm może działać także odwrotnie, tzn. że to depresja może powodować wzrost ryzyka rozwoju cukrzycy typu 2. Tak wynika z badań opublikowanych w medycznym czasopiśmie „Diabetes Care”, które zostały okrzyknięte przełomowymi. O czym mówią?

Na czym polegało badanie związku między cukrzycą i depresją?

Badanie przeprowadził zespół z Uniwersytetu Surrey – to brytyjska uczelnia mieszcząca się w mieście Guildford. Naukowcy zebrali dane od 19 tysięcy pacjentów z Wielkiej Brytanii i Finlandii z cukrzycą typu 2, od 2,5 tys. osób zmagających się z depresją oraz od 153 tys. osób z objawami depresji. Pod uwagę wzięli predyspozycje genetyczne pacjentów, ogólny stan zdrowia i ich tryb życia. Naukowcy udowodnili, że depresja bezpośrednio może wpływać na zachorowanie na cukrzycę typu 2. W DNA pacjentów wyodrębnili także 7 wariantów genetycznych przyczyniających się do rozwoju obu chorób. To bardzo ważne odkrycie, zwłaszcza, że na jedną i drugą chorobę cierpi coraz więcej osób.

Depresja i cukrzyca – dwie choroby cywilizacyjne

Odkrycie naukowców ma bardzo ważny wymiar prewencyjny. Ich zdaniem wszystkie osoby, które w przeszłości chorowały na depresję lub nadal się z nią zmagają, powinny zbadać się pod kątem ewentualnej cukrzycy tupu 2. Z badań opublikowanych na początku 2023 roku przez Narodowy Fundusz Zdrowia wynika, że w Polsce depresja jest problemem nawet u 1,2 mln osób (może ich być więcej, ponieważ wielu pacjentów nie jest zdiagnozowanych). Z kolei przypadków cukrzycy typu 2 przybywa w błyskawicznym tempie. Powodem tego jest głównie niewłaściwy sposób odżywiania i brak aktywności fizycznej, co prowadzi do nadwagi i otyłości. Na 3 miliony diabetyków w Polsce (co stanowi 9,1 proc. populacji) około 90 procent pacjentów cierpi cukrzycę typu 2.

