Znamy idealną strategię drzemki. Pomoże rodzicom i pracownikom nocnej zmiany

Znamy idealną strategię drzemki dla osób, które pracują na nocną zmianę. Jak podkreśla prof. Sanae Oriyama z Uniwersytetu w Hiroszimie, autorka analizy, która została opublikowana w Scientific Reports, z tych ustaleń mogą skorzystać także świeżo upieczeni rodzice. Najważniejszy wniosek: najlepiej drzemkę podzielić na dwie części, kluczowe są też godziny snu.

Nocna drzemka. Jak powinni dzielić ją pracownicy nocnej zmiany?

Prof. Oriyama badała m.in. osoby z sektora medycznego, których praca wymaga wysokiej koncentracji, a które muszą pracować na nocnych zmianach. Badani stosowali różne strategie drzemki, część z nich ją zupełnie pomijała. Okazało się, że najlepsze efekty daje drzemka dzielona – najpierw 90 minut snu w celu utrzymania długoterminowej wydajności, a potem 30 minut drzemki, aby utrzymać mniejszy poziom zmęczenia i zachować zdolność do szybkich reakcji. Naukowczyni wskazała też najlepsze godziny tych drzemek. Ta dłuższa powinna zakończyć się o północy, a ta krótsza o godzinie 3.00 nad ranem.

Jednocześnie badanie wykazało, że im później zrobisz drzemkę, tym skuteczniej przeciwdziała ona senności i wyczerpaniu. Jednak zbyt duże opóźnienie może zaburzyć koncentrację w miarę narastania senności. „Dlatego idealny czas na drzemkę i idealny harmonogram drzemek podczas długich nocnych zmian wymagają dalszego wyjaśnienia” – stwierdziła Oriyama.

Strategia drzemki dla młodych rodziców

Prof. Oriyama podkreśliła, że jej odkrycia mogą być również pomocne dla młodych rodziców zajmujących się niemowlętami (część jej projektu badawczego dotyczyła 41 kobiet w wieku 20 lat). Odpowiednie zaplanowanie drzemek może zminimalizować zmęczenie spowodowane brakiem i nieregularnością snu u takich osób.

Autorka badania podkreśliła, że w ciągu dnia nasz wrażliwy na światło zegar wewnętrzny aktywuje stan czuwania. Odwrotnie dzieje się w nocy, kiedy czujność słabnie, gdy nasz biorytm przygotowuje się do wyłączenia, co zwiększa prawdopodobieństwo błędów i wypadków w pracy. Jeśli mówimy o zawodach medycznych, może mieć to poważne konsekwencje zarówno dla medyka, jak i dla jego pacjentów, stąd optymalne wykorzystanie czasu na drzemkę jest jego zdaniem bardzo ważne.

