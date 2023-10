Osoby z chorobami skóry cierpią na zaburzenia snu. To błędne koło

Badanie zostało przeprowadzone w dwudziestu krajach na reprezentatywnej próbie liczącej ponad 50 tysięcy osób. Wzięli w nim udział pacjenci zmagający się z różnymi chorobami skóry, a także ochotnicy bez tego typu problemów zdrowotnych. Wnioski płynące z analiz zaskakują i dają do myślenia.

Choroby skóry a zaburzenia snu

Przeprowadzone analizy wykazały, że prawie połowa pacjentów ze schorzeniami skóry (49 procent) zmaga się z zaburzeniami snu. Wskazane problemy znacząco obniżają jakość życia chorych i utrudniają im codzienne funkcjonowanie. Zmniejszają produktywność respondentów, powodując zmęczenie, trudności ze skupieniem uwagi i zapamiętywaniem. Osoby z chorobami skóry (trądzikiem, zapaleniem mieszków włosowych czy atopowym zapaleniem skóry) wskazały kila rzeczy stanowiących przeszkody w zaśnięciu. Skarżyły się przede wszystkim na uporczywe uczucie świądu, a także mrowienie i pieczenie chorobowo zmienionych miejsc.

„Nasze badanie jako pierwsze odkryło głęboki wpływ zaburzeń snu na fizyczne funkcjonowanie pacjentów z chorobami skóry, a odkrycia te podkreślają krytyczną potrzebę wczesnego wykrywania i leczenia problemów z zasypianiem” – podkreśla doktor Charles Taieb, główny autor analiz.

Inny specjalista zaangażowany w badania, doktor Bruno Halioua, podkreśla, że podmioty świadczące opiekę zdrowotną powinny włączyć pytania dotyczące zaburzeń snu do wywiadów przeprowadzanych z pacjentami cierpiącymi na choroby skóry, by lepiej zrozumieć, jak tego typu schorzenia wpływają na funkcjonowanie człowieka. Pozwoli to opracować strategie, które złagodzą lub wyeliminują te niekorzystne oddziaływania, a jednocześnie poprawią jakość życia chorych i sprawią, że ich leczenie będzie bardziej efektywne.

Zaburzenia snu i choroby skóry często tworzą błędne koło

Specjaliści zwracają uwagę na fakt, że związek między zaburzeniami snu a chorobami skóry przypomina błędne koło. Dlaczego? Zakłócenia w przebiegu nocnego wypoczynku bardzo często stają się źródłem stresu, który z kolei prowadzi do nasilenia uporczywych objawów chorób skórnych (na przykład swędzenia czy mrowienia) uniemożliwiających zaśnięcie. Jak rozwiązać ten problem i co może przynieść realną ulgę pacjentowi cierpiącemu na choroby skóry?

Przede wszystkim powinien on porozmawiać na temat doświadczanych trudności z dermatologiem lub innym specjalistom, który się nim opiekuje i wspólnie poszukać wyjścia z tej patowej sytuacji. Pomóc może między innymi dobranie odpowiednich leków, które zmniejszą nasilenie objawów schorzenia.

Ponadto bardzo ważna jest stała kontrola stanu skóry i odpowiednia higiena snu (ustalenie stałej pory nocnego wypoczynku, wietrzenie sypialni, wyniesienie z pomieszczenia urządzeń elektronicznych, które mogłyby zakłócać sen, stosowanie technik relaksacyjnych etc.).

