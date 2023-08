Zasypianie w 10 sekund? Zastosuj wojskową metodę

Wojskowa metoda ułatwiająca zasypianie to umowne określenie techniki stworzonej przez Buda Wintera, trenera sprintu olimpijskiego (który zajmował się również psychologią sportu) na potrzeby pilotów szkoły wojskowej w Kalifornii. Opracował ją, bo żołnierze skarżyli się na problemy ze snem.

Na czym polega wojskowa metoda ułatwiająca zasypianie?

Na pierwszy rzut oka ta technika jest bardzo prosta. Wystarczy wykonać kilka niezbyt skomplikowanych czynności, by zasnąć nawet w niesprzyjających okolicznościach czy niekomfortowych warunkach, na przykład w hałasie czy na twardym podłożu. Pierwsze co trzeba zrobić, to rozluźnić wszystkie mięśnie twarzy, opuścić ramiona i uwolnić napięcie z rąk i dłoni, a potem klatki piersiowej i nóg. W następnym kroku spróbuj wyobrazić sobie jakąś relaksującą scenę (leżenie na hamaku pod palmami, opalanie się na plaży przy dźwiękach fal uderzających o brzeg itp.). Treść myśli zależy od twoich indywidualnych upodobań. Ważne jest to, by oczyścić umysł z emocji nagromadzonych w ciągu dnia. Pomocna może okazać się również wizualizacja ciepła przepływającego przez całe ciało od serca do koniuszków palców u stóp.

Brzmi niewiarygodnie? A jednak. Zwolennicy wojskowej metody zasypiania, między innymi trener personalny Justin Agustin, przekonują, że ta technika naprawdę ciała. Istnieje jednak pewien warunek, który należy spełnić – trzeba ją wyćwiczyć. Pierwsze rezultaty można zauważyć dopiero po sześciu tygodniach jej regularnego stosowania.

Konsekwencje zaburzeń snu

Należy podkreślić, że zaburzenia snu utrzymujące się przez dłuższy czas mogą mieć bardzo poważne konsekwencje. Niewyspany organizm gorzej pracuje. Ma obniżoną odporność i staje się bardziej podatny na różnego rodzaju choroby. Trudności z zaśnięciem mogą skutkować również kłopotami w funkcjonowaniu poznawczym i problemami ze wzrokiem. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na jeszcze jedną niezwykle istotną kwestię – bezsenność (insomnia) może towarzyszyć wielu rozmaitym schorzeniom, takim jak: reumatoidalne zapalenie stawów, refluks żołądkowo-przełykowy, zgaga, nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca, cukrzyca typu drugiego.

Jeśli cierpisz z powodu problemów z zaśnięciem, zgłoś się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, który zleci przeprowadzenie odpowiednich badań w celu wyeliminowania somatycznego podłoża bezsenności. Najpierw należy bowiem upewnić się, że za zaburzeniami snu nie stoją żadne choroby czy nieprawidłowości w pracy narządów.

