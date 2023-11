Spacerujesz dla zdrowia? Tempo chodzenia ma znaczenie

Aktywność fizyczna jest niezbędna dla zdrowia. Jednocześnie eksperci lubią powtarzać, że zawsze jakakolwiek aktywność jest lepsza, niż żadna. Spacer to najprostsza forma ruchu i wiele badań mówi o tym, że chodzenie jest kluczowe w profilaktyce i leczeniu cukrzycy. Teraz grupa badaczy z Iranu postanowiła przyjrzeć się, jakie znaczenie ma tempo chodzenia. Wyniki ich pracy zostały opublikowane w czasopiśmie „British Journal of Sports Medicine”. Główny wniosek: szybki marsz wiąże się z prawie 40 proc. niższym ryzykiem rozwoju cukrzycy typu 2 w późniejszym życiu.

Spacery a ryzyko cukrzycy

„Wcześniejsze badania wykazały, że częste chodzenie wiązało się z niższym ryzykiem zachorowania na cukrzycę typu 2 w populacji ogólnej, w tym sensie, że ryzyko to było mniejsze w przypadku osób spędzających więcej czasu dziennie na chodzeniu” – stwierdził główny autor badania, dr. Ahmad Jayedi z Uniwersytetu Nauk Medycznych Semnan w Iranie. Jak dodał, wcześniejsze ustalenia nie dostarczyły jednak zbyt wielu wskazówek na temat optymalnej prędkości chodzenia potrzebnej do zmniejszenia ryzyka cukrzycy.

Autorzy publikacji dokonali przeglądu 10 wcześniejszych badań przeprowadzonych w latach 1999–2022, w których oceniano powiązanie między prędkością chodu a rozwojem cukrzycy typu 2 wśród dorosłych ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Japonii. Po okresie obserwacji trwającym średnio osiem lat okazało się, że u osób, które chodziły w średnim lub normalnym tempie, ryzyko zachorowania na cukrzycę typu 2 było nawet o 15 proc. niższe w porównaniu do osób, które chodziły wolniej. Z kolei szybkie chodzenie przyniosło największą korzyść: zmniejszenie ryzyka aż o 39 proc.

Co to znaczy: szybkie tempo chodzenia?

Naukowcy określili dokładnie, co oznacza szybkie tempo chodzenia. Łatwe lub swobodne chodzenie zdefiniowano jako spacer w tempie 3,2 km na godzinę. Średnie lub normalne tempo spaceru to 3,2 do 4,8 km na godzinę. „Dość szybkie” tempo wynosiło 4,8 do 6,4 km na godzinę. Natomiast „szybkie chodzenie” to 6,4 km na godzinę.

