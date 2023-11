Te czynności dobrze wpływają na serce. Zaskakujące doniesienia naukowców

Eksperci przeanalizowali sześć różnych badań, w których udział wzięło ponad 15 tysięcy osób z pięciu krajów. Szukali odpowiedzi na pytanie: jak różne aktywności wpływają na układ sercowo-naczyniowy. Nie jest tajemnicą, że najwięcej korzyści przynosi pozostawanie w ruchu – bieganie, energiczny spacer, a także wchodzenie po schodach. Pomocne okazują się jednak również inne czynności, które nie wymagają zbyt wiele wysiłku i zaangażowania. Wykonujemy je codziennie i nawet nie zdajemy sobie sprawy z faktu, że dzięki nim robimy też coś dla swojego serca.

Spanie lepsze dla serca niż siedzenie

Nawet proste i na pierwszy rzut oka błahe aktywności mogą poprawić funkcjonowanie układu sercowo-naczyniowego. To najważniejszy wniosek płynący z badań przeprowadzonych przez specjalistów. Nawet spanie czy stanie jest lepsze dla serca niż siedzenie. Już wprowadzenie drobnych modyfikacji w codziennej rutynie, jak podkreślają autorzy badań, może zmniejszyć ryzyko wystąpienia zawału czy udaru mózgu.

Jeśli nie masz czasu na ćwiczenia, zastosuj proste patenty. Wstań co jakiś czas od biurka i przejdź się po pokoju, spaceruj podczas rozmów telefonicznych. Spróbuj też chwilę popracować w pozycji stojącej. To nic nie kosztuje, a – jak pokazują przeprowadzone analizy – potrafi zdziałać wiele dobrego. Podobnie jak każda inna czynność, która podnosi ciśnienie krwi i sprawia, że szybciej oddychasz. Nie musisz na nią poświęcać całego dnia, by zauważyć satysfakcjonujące efekty. Wystarczy minuta dziennie.

Warto przy tym zwrócić uwagę na jeszcze jedną istotną kwestię – odkrycia dokonane przez naukowców nie przekreślają wyników wcześniej przeprowadzonych badań, które dowodzą, że najlepsza dla układu sercowo-naczyniowego jest aktywność o umiarkowanej intensywności przez około 30 minut dziennie. Specjaliści nie podważają tych doniesień, a jedynie dołączają do zestawu „ćwiczeń” ważnych dla serca inne rodzaje czynności. Naukowcy mają nadzieję. że ich spostrzeżenia dotrą do jak największej liczby ludzi i skłonią ich do modyfikacji nawyków. W końcu większość dużych zmian zaczyna się od małych, z pozoru nieistotnych kroków.

Dlaczego siedzenie źle wpływa na serce?

Siedzący tryb życia sprzyja występowaniu nadwagi, otyłości, miażdżycy, a także cukrzycy. Wszystkie te choroby pośrednio wpływają również negatywnie na pracę serca. Obciążają je i osłabiają, przez co nie może wydajnie funkcjonować. Trzeba przy tym zauważyć, że spędzanie większości czasu za biurkiem lub przed telewizorem źle oddziałuje również na inne narządy, takie jak płuca, nerki czy wątroba.

Czytaj też:

Nowy raport kardiologów. Niewydolność serca zbiera śmiertelne żniwoCzytaj też:

Nie wysypiasz się wystarczająco? Rujnujesz swoje zdrowie. Co cierpi najbardziej?