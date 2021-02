Brat wczepił siostrze we włosy 150 zabawkowych rzepów. Rodzice wyciągali je przez 20 godzin. Zdjęcia

Jak zaznacza mama Abigail i Noah cała „operacja” trwała od 16 po południu pewnego styczniowego piątku do 22 wieczorem sobotniej nocy. Ale od czego się zaczęło?

„Dzieci były coś za cicho”

Kiedy skończyły się lekcje online, dzieci poszły do piwnicy, by się pobawić. Przez 10 minut w ogóle nie było ich słychać, aż nagle Noah przyszedł do mamy, krzycząc, że Abigail „ma coś we włosach”. I wtedy pojawiła się Abigail we własnej osobie. „Jak ją zobaczyłam, myślałam, że dosłownie wyjdę z siebie” – mówi jej mama Lisa.

Okazało się, że w trakcie zabawy brat wczepił siostrze we włosy ponad 150 zabawkowych rzepów, których wcześniej zresztą w ogóle nie używali. Co gorsza, kulki trudno było wyjąć, ponieważ mają tendencję sklejania się za sobą, niemal jak magnesy. Mamie dzieci 3 godziny zajęło wyjęcie 15 z nich. Jak dodaje kobieta:

Później, gdy mąż wrócił z pracy, wyguglował te kulki. Okazało się, że inni rodzice też mieli takie problemy. Ktoś polecał skorzystanie z oleju roślinnego i odżywki do włosów. Tak zrobiliśmy, ale było jeszcze gorzej. Włosy zaczęły się bardziej kleić, powstał z nich jeden wielki kołtun. Mężowi udało się wyjąć kolejnych 10 rzepów, ale nagle wybiła 1 w nocy i córka nie była już w stanie nie spać. Położyłam się z nią, pilnując, by wszystko nie potargało się jeszcze bardziej.

Następnego dnia Lisa udała się do sklepu po olej mineralny, który z kolei poleciła jej koleżanka matki. Okazał się skuteczny, rozpoczęło się wielkie rozczesywanie. Noah miał wielkie wyrzuty sumienia w związku z tym, co zrobił, jednak siostra go pocieszała. Dzielnie znosiła wyjmowanie rzepów z włosów, choć zazwyczaj ma problem, by wytrzymać przy zwykłym ich szczotkowaniu. Po 20 godzinach wyczesywania i kolejnej godzinie poświęconej na mycie i ostateczne rozczesywanie w końcu się udało.

Lisa dodaje, że od tego wszystkiego palce jej opuchły, a Abigail mimo wszystko straciła dużo włosów, część została osłabiona, ale udało się je uratować przed obcięciem. Na końcu swojego posta na Facebooku Lisa zaapelowała do rodziców, by koniecznie wyrzucili podobne zabawki z domu. To nie pierwszy już przypadek, gdy zabawki robią więcej szkód niż pożytku. Ostatnio głośno było o magnesowych kulkach i zabawkach do kąpieli z dziurkami. Przeczytacie o powodowanych przez nie groźnych dla zdrowia szkodach w artykułach zamieszczonych poniżej.

