Eksperci: Podawanie progesteronu niektórym kobietom w ciąży może zapobiec 8450 poronieniom rocznie

Progesteron jest hormonem naturalnie wydzielanym przez jajniki i łożysko we wczesnej ciąży i jest niezbędny do osiągnięcia i utrzymania zdrowych ciąż. Zespół opublikował dwa nowe badania potwierdzające zarówno naukowe, jak i ekonomiczne zalety przyjmowania przez kobiety dwa razy dziennie pessarów z progesteronem od momentu pierwszego wystąpienia krwawienia z wczesnej ciąży do 16 tygodnia ciąży, aby zapobiec poronieniu.

Progesteron w ciąży a ryzyko poronienia

W ramach projektu PROMISE przebadano 836 kobiet z niewyjaśnionymi nawracającymi poronieniami w 45 szpitalach w Wielkiej Brytanii i Holandii, i stwierdzono o 3% wyższy wskaźnik żywych urodzeń z progesteronem, ale ze znaczną niepewnością statystyczną. W badaniu PRISM przebadano 4153 kobiet z wczesnym krwawieniem z ciąży w 48 szpitalach w Wielkiej Brytanii i stwierdzono, że liczba urodzeń dzieci o 5% wzrosła u tych, którym podano progesteron, który wcześniej miał jedno lub więcej poronień w porównaniu z tymi, którym podano placebo. Korzyści były jeszcze większe w przypadku kobiet, które miały wcześniej „nawracające poronienia” (tj. trzy lub więcej poronień) – z 15% wzrostem wskaźnika urodzeń żywych w grupie progesteronu w porównaniu z grupą placebo.

Eksperci uważają, że progesteron powinien być oferowany jako standard dla kobiet z wczesnym krwawieniem z ciąży i poronień w przeszłości, ponieważ ​​jest to zarówno opłacalne, jak i może zwiększyć szanse kobiet na urodzenie dziecka.

Czytaj także:

Kobiety są bardziej narażone na problemy z zębami?