Ból piersi: przyczyny, rodzaje, leczenie

Ból piersi może pojawić się u kobiet w każdym wieku, nawet u dziewcząt w okresie dojrzewania. Ma on wiele przyczyn, niekoniecznie groźnych, choć zwykle ból piersi napawa nas lękiem. Co warto wiedzieć o bólu piersi i kiedy trzeba udać się do lekarza?

Przyczyny bólu piersi i jego leczenie

Gdy piersi stają się nabrzmiałe, ciężkie i bolesne, kobieta odczuwa znaczący dyskomfort. Czasem za taki stan rzeczy odpowiada fizjologia i procesy toczące się w organizmie. Innym razem, gdy do dolegliwości bólowych dołącza zaczerwienienie, obrzęk albo podwyższenie temperatury ciała, może oznaczać to procesy zapalne, które należy skontrolować u specjalisty.

Piersi mogą boleć z wielu powodów. U niektórych kobiet ból piersi pojawia się co miesiąc i jest oznaką PMS-u, czyli zwiastuje miesiączkę. W organizmie spada wtedy poziom estrogenów, a wzrasta poziom progesteronu, co powoduje, że piersi stają się bardzo wrażliwe na dotyk. Ból może sprawić nawet założenie biustonosza, dlatego kobiety, które silnie odczuwają PMS, powinny w tym okresie nosić miękkie biustonosze albo w ogóle z nich zrezygnować.

U innych kobiet ból piersi może wynikać z nadwyrężenia mięśni, urazu, obecności cyst, torbieli czy brodawczaków w piersiach. A u kolejnych... zwiastować ciążę.

Ból piersi a torbiele i cysty

Najczęściej torbiel nie wywołuje dolegliwości bólowych. Może być wyczuwalna w piersi jako niewielki guzek. Ból pojawia się w momencie, gdy torbiel się rozrasta, dlatego w takiej sytuacji po badaniu USG lekarz może zalecić biopsję cienkoigłową. Ten zabieg powinien zniwelować ból.

Ból piersi a brodawczaki

Brodawczaki powstają w przewodach mlecznych, blokując je i doprowadzając do powstawania stanów zapalnych. Można je rozpoznać, naciskając pierś – przy ucisku pojawia się surowiczy lub krwisty płyn. Brodawczaki najczęściej pojawiają się u kobiet w okresie menopauzy. Aby się ich pozbyć, konieczna jest interwencja chirurga.

Ból piersi a gruczolakowłókniaki

Gruczolakowłókniaki to guzy, które pojawiają się w okolicy brodawki. Ich przyczyną jest nadmierny rozrost tkanki gruczołowej. Na gruczolakowłókniaki cierpią młode kobiety w okolicy 25-30. roku życia. W takich wypadkach lekarze rzadko kiedy usuwają guzy, raczej je obserwują. W starszych kobiet guzy są usuwane i badane pod kątem nowotworu.

Ból piersi a rak piersi

Nowotwór piersi zaczyna boleć dopiero, gdy guz osiągnie większe rozmiary (ok. 2 cm). Aby do tego nie dopuścić, trzeba samodzielnie badać piersi, sprawdzając, czy pod palcami nie wyczuwamy żadnych guzków i zgrubień. Wcześnie wykryty rak piersi daje nam większe szanse na wyleczenie.

Ból piersi w ciąży

Gdy kobieta zachodzi w ciążę, jednym z pierwszych objawów jest ból i tkliwość piersi. Dość szybko po zapłodnieniu stają się one wrażliwe na dotyk i ucisk, pojawiają się na nich niebieskie żyłki. Ulgę mogą przynieść chłodne okłady i nieuciskająca bielizna, ale przede wszystkim trzeba to przeczekać. Ból piersi powinien minąć po zakończeniu pierwszego trymestru ciąży.

Ból w czasie karmienia piersią

Piersi bolą również w okresie laktacji. Najpierw z powodu nawału pokarmu – gdy w trzeciej dobie po porodzie piersi napełniają się mlekiem, noworodek nie jest w stanie ściągnąć całego pokarmu. Pojawia się ból i obrzęk. W takiej sytuacji trzeba jak najczęściej przystawiać dziecko do piersi, by wyregulować produkcję mleka.

Ból może pojawić się z powodu nieodpowiedniego przystawienia do piersi, zastoju pokarmu albo zatkanego kanalika mlecznego. W takiej sytuacji dobrze jest rozmasować pierś pod prysznicem, ocieplić ją przed podaniem dziecku – i jak najczęściej przystawiać je do piersi. Ulgę mogą przynieść również schłodzone liście kapusty, które wykazują działanie przeciwzapalne.

