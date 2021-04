Brak okresu nie zawsze oznacza ciążę. Co jeszcze?

Brak okresu zawsze wzbudza u kobiet niepokój. Gdy para stara się o dziecko, jest on niezawodnym sygnałem ciąży. Jednak gdy kobieta nie planuje potomstwa, a miesiączka nie nadchodzi, może to oznaczać, że w organizmie dzieje się coś złego.

Ile dni ma kobiecy cykl?

Prawidłowe cykle menstruacyjne trwają zazwyczaj pomiędzy 26 a 32 dniami. U młodych dziewcząt, które dopiero dojrzewają, często są one dłuższe i mogą trać nawet 50-60 dni. Najczęściej dzieje się tak na początku miesiączkowania, z czasem sytuacja się normuje i można rozpoznać już pewną prawidłowość w występowaniu okresu.

Jak rozpoznać brak okresu?

U kobiet dojrzałych cykle powinny być już uregulowane. Gdy są znacząco dłuższe niż 32 dni (np. trwają 40) może to być sygnał, że cykle są bezowulacyjne, co oznacza, że organizm nie uwalnia komórki jajowej zdolnej do zapłodnienia.

Taka kobieta może (ale nie musi) mieć problem z zajściem w ciążę i powinna udać się do ginekologa na monitoring cyklu. Za pomocą badania USG lekarz sprawdzi, czy występuje jajeczkowanie. Przyczyną długich cykli może być również zespół policystycznych jajników.

Jeśli natomiast mija 40 i więcej dni, a kobieta nie ma miesiączki, może to być sygnał choroby lub zaburzeń hormonalnych.

Co może oznaczać brak miesiączki?

Jedynymi fizjologicznymi stanami, gdy u kobiety dojrzałej płciowo nie pojawia się okres, są ciąża i wczesny połóg. U niektórych kobiet okres nie występuje też w czasie karmienia piersią (czasem bardzo długo, nawet do 1,5 roku od porodu). We wszystkich innych przypadkach trzeba odnaleźć przyczynę braku okresu.

Gdy miesiączka się nie pojawia albo zastępuje ją lekkie brązowe plamienie, może to oznaczać:

zaburzenia hormonalne

niedoczynność lub nadczynność tarczycy

cukrzycę



stres

zmianę diety (np. na drastyczną)

zmianę strefy klimatycznej

choroby jajników

hiperprolaktynemię

menopauzę

odstawienie antykoncepcji hormonalnej

intensywny wysiłek fizyczny

Brak miesiączki a ciąża

Gdy kobieta zachodzi w ciążę, okres się zatrzymuje. Nie pojawia się w przewidywanym terminie ani kilka dni później. Kobieta może czuć się senna, odczuwać ból i tkliwość piersi albo lekkie pobolewanie w dole brzucha. Mogą pojawić się podobne objawy jak w czasie miesiączki (np. drażliwość, ochota na słodycze), ale krwawienie nie występuje.

Brak okresu trwa do końca ciąży i połogu. U niektórych kobiet we wczesnej ciąży może pojawiać się lekkie plamienie w terminie okresu i nie oznacza ono nic groźnego. Zwykle jednak jest lżejsze od normalnej miesiączki.

Okres pojawia się dopiero po połogu, gdy organizm powraca do formy. Czas ponownego wystąpienia krwawienia jest indywidualny – u niektórych kobiet następuje to już 6 tygodni po porodzie, u innych 3 miesiące, a u kolejnych dopiero po roku. Karmienie piersią wydłuża ten czas, w czasie laktacji miesiączka najczęściej nie występuje, ale nie jest to regułą.

Brak okresu a PCOS

Brak miesiączki może być związany z zespołem policystycznych jajników. W takiej sytuacji oprócz nieregularnych miesiączek kobiety mogą zaobserwować jeszcze: trądzik, problem z nadmiernym owłosieniem, wypadanie włosów lub łysienie.

Gdy kobieta podejrzewa u siebie PCOS, powinna poprosić ginekologa o skierowanie na badania. W przypadku policystycznych jajników najczęściej występuje podwyższony poziom androgenów, męskich hormonów.

Jeśli badania potwierdzają PCOS, lekarz najczęściej zleca przyjmowanie tabletek antykoncepcyjnych, które stabilizują poziom hormonów i regulują cykle. Czasem po takiej kuracji organizm wraca na właściwe tory.

Brak miesiączki a hashimoto

Hashimoto to przewlekłe zapalenie tarczycy, które może być spowodowane stresem, czynnikami genetycznymi albo zbyt niskim poziomem estrogenów. Powoduje ono zaburzenia miesiączkowania – okresy mogą być skąpe, nieregularne albo w ogóle nie występować. Wymaga ona konkretnej diagnostyki u ginekologa i endokrynologa oraz zażywania leków na tarczycę.

Skutki długotrwałego braku miesiączki

Długotrwały brak okresu przede wszystkim skutkuje niemożnością zajścia w ciążę. Oprócz niepłodności brak miesiączki negatywnie wpływa na psychikę kobiecą i rozregulowuje układ hormonalny. Dlatego tak istotne jest, by w każdym przypadku zaburzeń miesiączkowania skonsultować się z ginekologiem i wykonać badania, które ustalą przyczynę takiego stanu rzeczy.

