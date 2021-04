Jak zakończyć karmienie piersią? Sprawdź, jak odstawić dziecko od piersi

Koniec karmienia piersią dla mamy zawsze jest trudnym emocjonalnie przeżyciem. Czasem jednak jest konieczny – bo kobieta wraca do pracy, cierpi na nawracające zapalenia piersi albo zwyczajnie czuje się już zmęczona i chciałaby znów zacząć przesypiać noce.

Jak zabrać się do zakończenia karmienia piersią? Odstawienie dziecka od piersi powinno być wykonywane stopniowo, tak, aby i mama, i maluch mieli szansę przyzwyczaić się do nowej sytuacji. Jest to też ważne z punktu widzenia zdrowia mamy – stopniowe odstawienie zapobiegnie powstaniu zatorów mlecznych czy zapalenia piersi.

Kiedy zakończyć karmienie?

Na to pytanie nie ma właściwej odpowiedzi. Światowa Organizacja Zdrowia WHO zaleca wyłączne karmienie piersią do 6. miesiąca życia dziecka. Rekomenduje jednak karmienie piersią aż do 2. roku życia. W tym czasie pokarm mamy wciąż zaspokaja potrzeby żywieniowe dziecka i dostarcza mu witaminy, mikroelementy, przeciwciała.

Wiele mam jednak decyduje się odstawić dziecko od piersi wcześniej. Czasem podyktowane jest to wyższą koniecznością (np. końcem urlopu macierzyńskiego i powrotem do pracy), a czasem głosami z otoczenia. Wiele osób uważa, że nie wypada karmić dużego dziecka („Taki duży chłopczyk, a wciąż chce do cyca!”, „Już ma dwa latka, mówi, a karmisz go jak niemowlę!”), czują wstyd, gdy dziecko szuka piersi w miejscu publicznym.

Warto podkreślić, że to mama powinna decydować o tym, kiedy i w jaki sposób chce odstawić dziecko od piersi. Jeśli jednak jest zdecydowana to zrobić, powinna robić to stopniowo.

Czytaj też:

Ból piersi: przyczyny, rodzaje, leczenie

Jak zaplanować koniec laktacji?

Do zakończenia karmienia dobrze jest wcześniej się przygotować. Najlepiej robić to w momencie, gdy dziecko otrzymuje już pokarmy stałe (po 6. miesiącu życia). Wtedy łatwiej jest stopniowo eliminować kolejne karmienia i zastępować je stałym posiłkiem. Najpierw można podać dziecku rano kaszkę, później wprowadzić przekąski, a następnie obiadek. Małe dzieci są zafascynowane nowymi posiłkami i zaaferowane tym czasem zupełnie zapominają o piersi.

To bardzo optymistyczny scenariusz i jeśli dziecko tak reaguje to należy tylko się cieszyć. Stopniowe wykluczanie kolejnych karmień przyzwyczaja też ciało do nowej sytuacji. Zmniejsza się produkcja mleka, w piersiach nie powstają zastoje ani zatory. Mama ma też czas na to, by oswoić się emocjonalnie z nową sytuacją.

Zakończ karmienie raz a dobrze

Nie wszystkie dzieci tak dobrze reagują na nową sytuację. Niektóre wciąż szukają piersi, głównie wieczorem i w nocy. Jeśli jednak mama podjęła decyzję o zakończeniu karmienia, nie powinna jej zmieniać. Dziecko odnajdzie się w nowej rzeczywistości, jeśli zobaczy, że mama też się odnajduje.

Eliminując kolejne karmienia, pozostaw te wieczorne lub nocne. One zwykle są najtrudniejsze dla dziecka, gdy zmęczone i senne bardzo potrzebuje bliskości. Gdy produkcja mleka się zmniejszy, a ty poczujesz się gotowa na to, by całkiem zakończyć karmienie, zrób to raz a porządnie.

Dobrze jest zapewnić dziecku dużo wrażeń: jeśli jest starsze to zabrać je na plac zabaw albo na długi spacer, bawić się z nim nowymi zabawkami. Zaaferowane i zmęczone dziecko może łatwiej znieść brak piersi. Jeśli pomimo tego płacze i szuka, warto zastanowić się nad tym, czy nie powinien usypiać je tata. U mamy na rękach dziecko czuje jej zapach, automatycznie szuka pokarmu i bliskości. Z tatą relacja jest inna, więc maluchowi będzie łatwiej przystosować się do nowej sytuacji.

Nie oznacza to jednak, że mama powinna przestać się nim zajmować. Wręcz przeciwnie – dziecko przeżywa stres, więc potrzebuje dużo bliskości, przytulania, wspólnego czasu. Ale jednocześnie konsekwencji, nie można się ugiąć i podać dziecku piersi.

Dobrym sposobem jest podawanie maluchowi butelki lub kubeczka z wodą. Jeśli zobaczy, że nie dostaje nic innego, szybciej oswoi się z nową sytuacją. Może nawet przestać się wybudzać w nocy na karmienia, co dla karmiącej mamy będzie ogromną niespodzianką.

Czytaj też:

Zastój pokarmu może prowadzić do zapalenia piersi. Ale nie musi

Jak sobie pomóc?

Bądź konsekwentna. Nie wycofuj się z podjętej decyzji tylko dlatego że dziecko płacze. Przestanie, a jak zobaczy, że może wymusić na tobie zmianę sytuacji, później będzie mu jeszcze trudniej. Kiedyś w końcu będziesz musiała odstawić je od piersi!

Nie myśl, że jesteś złą mamą, bo kończysz karmienie. Dałaś dziecku wszystko, co najlepsze tak długo, jak było to możliwe. Dostało od ciebie wspaniały pakiet zdrowotny na przyszłość!

Pomóż swojemu ciału. Zacznij pić szałwię, która zadziała hamująco na laktację. Nie rezygnuj z picia dużej ilości wody

Bierz chłodne prysznice, które zamkną kanaliki z mlekiem

Możesz robić sobie okłady z liści kapusty, które przyniosą ulgę obolałym piersiom

Jeśli mleka jest dużo, możesz część odciągać. Nie sięgaj jednak często po laktator, bo przyniesie to odwrotny skutek do zamierzonego i laktacja nie ustanie

Najczęściej wyciszenie laktacji trwa kilkanaście dni. Czasem może trwać dłużej. Ciało stopniowo przyzwyczaja się do nowej sytuacji. To też czas dla ciebie, żebyś oswoiła się z myślą, że nie będziesz już więcej karmić. Ale wciąż możesz maluszka tulić, kołysać, całować i dawać mu to, czego potrzebuje – twoją miłość.

Czytaj też:

Brak okresu nie zawsze oznacza ciążę. Co jeszcze?