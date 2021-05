Ciąża przenoszona. Co robić po terminie porodu?

Ciąża przenoszona to ciąża, w przypadku której minął termin porodu, a dziecko nie przychodzi na świat. W takiej sytuacji ciężarne muszą wykonywać zalecenia ginekologa i regularnie zgłaszać się na izbę przyjęć szpitala położniczego. W jakim celu i jak rozwiązywana jest ciąża po terminie?

Gdy kobieta zachodzi w ciążę, ginekolog na pierwszej wizycie wyznacza termin porodu. Robi to na podstawie ostatniej miesiączki, sugerując się długością cyklu kobiety oraz USG genetycznego, które jest wykonywane około 12. tygodnia ciąży. Badanie to pozwala zmierzyć parametry płodu, oszacować jego długość i wyznaczyć czas rozwiązania.

Ciąża po terminie

Prawidłowa ciąża fizjologiczna trwa 40 tygodni. Pamiętając o tym i mając na uwadze dane z miesiączki i USG, ginekolog wyznacza termin porodu. Rzadko kiedy zdarza się tak, by ciąża zakończyła się w wyznaczonym terminie. Jedynie kilka procent dzieci rodzi się o czasie!

Z tego względu przyjmuje się, że prawidłowy poród następuje pomiędzy 38. a 42. tygodniem ciąży. Gdy mija 42. tydzień, a oznak porodu wciąż brak, mówimy o ciąży przenoszonej.

Przyczyny ciąży przenoszonej

Jest wiele przyczyn ciąży po terminie. Czasem wynika ona z... błędnego wyliczenia daty porodu. Gdy kobieta ma nieregularne cykle, ginekolog może niedokładnie obliczyć czas rozwiązania. Bywa też tak, że pod wpływem stresu, zmiany środowiska, klimatu, przepracowania, choroby, przesuwa się owulacja. A to oznacza, ze do zapłodnienia dochodzi w innym terminie niż myśleliśmy.

Termin porodu uzależniony jest też od wieku mamy, tego, czy rodzi pierwsze czy kolejne dziecko. Czasami maluch po prostu nie jest jeszcze gotowy, by przyjść na świat wcześniej. Albo to mama nie jest psychicznie gotowa na poród – wbrew pozorom emocje i kondycja psychiczna ciężarnej odgrywają tu ogromną rolę.

Warto zaufać naturze i nie denerwować się, gdy data porodu minęła, a my nie widzimy żadnych objawów rozwiązania. Nie oznacza to jednak, że można to zbagatelizować – od terminu porodu kobieta powinna pozostawać pod opieką ginekologa.

Postępowanie po 40. tygodniu ciąży

Dzień po wyznaczonym terminie porodu mama powinna zgłosić się na izbę przyjęć szpitala położniczego, w którym chce rodzić. Tam zostanie zbadana. Położna oceni, czy szyjka macicy zaczęła się skracać i czy nastąpiło rozwarcie. Wykona również badanie KTG płodu, które sprawdzi w jakiej kondycji jest maluch i jaka jest jego czynność serca. Lekarz na izbie może zrobić także badanie USG, które określi stan zdrowia dziecka oraz wagę.

Jeśli wyniki badań będą dobre, a rozwarcie nie nastąpi, położna zaleci, by zgłosić się na izbę przyjęć za tydzień, gdy skończy się 41. tydzień ciąży. Jeśli cokolwiek wzbudzi jej zaniepokojenie (np. podwyższone tętno dziecko), zaleci częstsze badania KTG – nawet codziennie.

Zagrożenia płynące z ciąży przenoszonej

Regularne kontrole są bardzo istotne, ponieważ przenoszenie ciąży stwarza pewne ryzyko dla malucha. Dziecko może oddać smółkę, co grozi zakażeniem płynu owodniowego i zielonymi wodami płodowymi. Łożysko może zacząć się starzeć i przestać zaopatrywać płód w substancje odżywcze, co grozi mu niedożywieniem i niedotlenieniem.

Ciąża po terminie a wywołanie porodu

Dopóki kondycja dziecka jest dobra, dopóty czeka się na poród naturalny. Samoistne rozpoczęcie akcji porodowej jest najlepsze dla mamy i pozwala jej urodzić malucha siłami natury. Ma to mnóstwo korzyści zdrowotnych, ułatwia laktację, usprawnia powrót do formy fizycznej.

Jeśli jednak czas mija, a oznak porodu brak, lekarz może zalecić ciężarnej pozostanie na oddziale patologii ciąży. Tam jest monitorowana i podejmowane są próby wywołania porodu. Polegają one na podłączeniu kroplówki z oksytocyną, która stymuluje czynność skurczową macicy. Położna może również zalecić wykonanie masażu szyjki macicy.

Gdy dziecku coś zagraża, pogarsza się jego stan zdrowia, spada tętno albo zmniejsza się ruchliwość, położnicy niezwłocznie rozwiązują ciążę za pomocą cesarskiego cięcia.

