Jak rozpoznać depresję u dzieci? Nie ignoruj tych objawów

Większość ludzi myśli, że depresja zdarza się tylko dorosłym. Niestety, Centrum Kontroli Chorób stwierdza, że 3,7 procent dzieci w wieku 3-17 lat ma depresję. Objawy depresji u dzieci nie zawsze są tak oczywiste, a samo złe samopoczucie nie jest jej objawem. Dziecko może wpaść w depresję z powodu braku równowagi chemicznej, podobnie jak dorosły. Jako rodzic, nauczyciel, krewny lub ktoś, kto wchodzi w interakcję z młodszymi, musisz nauczyć się rozpoznawać objawy depresji u dzieci i wiedzieć, kiedy uzyskać pomoc.

Objawy depresji u dzieci:

Głęboki smutek trwający co najmniej dwa tygodnie

Drażliwość, przygnębienie

Utrata zainteresowania rzeczami, które kochają

Znaczne zmiany masy ciała – przyrost lub utrata kilku kilogramów

Bezsenność

Pobudzenie psychomotoryczne

Chroniczne zmęczenie

Poczucie bezradności, beznadziejności lub bezwartościowości

Fascynacja śmiercią, umieraniem lub samobójstwem

Powinniśmy pamiętać, że dzieci, które doświadczyły traumatycznego wydarzenia w swoim życiu, na przykład utraty ukochanej osoby, przejdą przez etapy żałoby. Ponieważ powyższe objawy mogą być częścią tych etapów, będą naturalnym sposobem radzenia sobie z żałobą. Jeśli jednak wydaje się, że dziecko utknęło w tym stanie, wskazana jest pomoc, które pomoże mu przetworzyć swoje uczucia.

Profesjonalna pomoc w przypadku depresji dziecięcej

Niestety, wskaźnik samobójstw wzrósł do 14 dzieci na 100 000. Skorzystanie z profesjonalnej pomocy jest konieczne, gdy dziecko jest w depresji. Jeśli twoje dziecko spełnia kryteria dużego zaburzenia depresyjnego, musisz zabrać je do pediatry lub specjalisty zdrowia psychicznego. Podczas gdy pierwszą linią leczenia dorosłych z depresją są leki przeciwdepresyjne, lekarze początkowo ostrożnie podchodzą do podawania im dzieciom. Terapia jest podstawowym leczeniem, które prawdopodobnie zostanie zalecone przed wejściem na ścieżkę leków na receptę. Ponadto doraźnie może pomóc wiele preparatów ziołowych. Pamiętaj jednak, by nie podawać dziecku nic bez wiedzy lekarza.