To 4 najczęstsze choroby wieku dziecięcego. Dowiedz się o nich więcej

Układ odpornościowy niemowląt i małych dzieci nie działa w efektywny sposób. Każdy maluch musi nabyć odporność, stykając się z różnymi drobnoustrojami. Choć część chorób wieku dziecięcego została skutecznie wyeliminowana, to pojawiły się nowe zagrożenia. Atakujące dziecko patogeny mogą doprowadzić do poważnych powikłań, dlatego warto poznać objawy często diagnozowanych u dzieci schorzeń.

Choroby wieku dziecięcego najczęściej wywołują wirusy

Szczepienia ochronne powstrzymały rozprzestrzenianie się chorób wirusowych, które niegdyś powodowały poważne powikłania oraz były jedną z częstych przyczyn zgonu niemowląt i małych dzieci. Do grupy kontrolowanych chorób wirusowych zaliczamy m.in. odrę, świnkę, różyczkę, ospę wietrzną, krztusiec, a także polio. Niestety, rezygnacja ze szczepień ochronnych spowodowała, że po wielu latach pojawiają się lokalne epidemie m.in. odry, co jest bardzo niepokojące.

Jakie choroby najczęściej diagnozowane są u niemowląt i małych dzieci?

1. Wirus RSV

Wirus RSV rozprzestrzenia się drogą kropelkową, atakując oskrzeliki, co powoduje stan zapalny dróg oddechowych. Zagraża przede wszystkim niemowlętom i dzieciom w wieku przedszkolnym. Od kilku sezonów rośnie liczba hospitalizacji związanych z zakażeniami wirusem RSV, które prowadzą do problemów z oddychaniem, zagrażając zdrowiu i życiu około 2% zakażonych maluchów. Dodatkowy problem stanowi częste diagnozowanie jednoczesnego zakażenia wirusem RSV oraz wirusem grypy.

2. Ostre podgłośniowe zapalenie krtani

Ostre podgłośniowe zapalenie krtani, czyli „krup wirusowy” to kolejna choroba wirusowa, która najczęściej atakuje niemowlęta i małe dzieci. Zazwyczaj rozpoczyna się w nocy charakterystycznym kaszlem krtaniowym – przypomina on szczekanie psa lub odgłosy wydawane przez fokę. Oprócz kaszlu pojawia się również świst krtaniowy, wskazujący na ograniczenie przepływu powietrza przez drogi oddechowe. Zaburzenia oddychania, duszność oraz problemy ze spożywaniem pokarmów i przyjmowaniem płynów, są wskazaniem do hospitalizacji.

3. Choroba bostońska

Tzw. bostonka powoduje pojawienie się zmian skórnych w ustach, na dłoniach i na stopach. Zanim na skórze i błonach śluzowych powstaną pęcherzyki, dziecko gorączkuje oraz mogą u niego występować objawy grypopodobne. Bostonkę łagodnie przechodzą starsze dzieci; u niemowląt i kilkulatków choroba może wiązać się z hospitalizacją.

4. Rotawirus

Tzw. grypa żołądkowa jest chorobą powszechnie występującą u małych dzieci. Najczęściej atakuje maluchy w wieku przedszkolnym, które zarażają swoich bliskich. Ostre objawy choroby, czyli długotrwała biegunka oraz wymioty, mogą doprowadzić do szybkiego odwodnienia i zaburzeń elektrolitowych. Chorobie mogą towarzyszyć wysoka gorączka, ból brzucha oraz katar i kaszel.

Inne częste choroby wieku dziecięcego to m.in.: odra, ospa wietrzna, zapalenie ucha środkowego, zapalenie spojówek, grypa, szkarlatyna, krztusiec oraz angina.

