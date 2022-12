Wirus RSV – dlaczego jest tak groźny dla dzieci?

Wirus RSV powoduje choroby układu oddechowego, do których zaliczają się m.in. zapalenia oskrzeli czy zapalenia płuc. Najgroźniejszy jest dla małych dzieci, w tym wcześniaków i niemowląt, ale też starszych członków rodziny, w tym dziadków, dla których choroby układu oddechowego mogą być bardzo groźne. W tym roku wirus ten zaatakował ze zdwojoną siłą, wywołując lawinę zachorowań.

Jak można zarazić się RSV?

Do zakażenia może dojść zarówno poprzez przebywanie w pobliżu zainfekowanych osób, jak i poprzez dotykanie przedmiotów, na których mogą się znajdować wydzieliny z wirusem (chusteczki, pościel lub ubrania). Szacuje się, że kontakt z RSV może mieć nawet 95 proc. dzieci poniżej drugiego roku życia. Wirus ten inkubuje od 2 do 8 dni i stanowi jedną z głównych przyczyn chorób układu oddechowego. Po około 8 dniach od zakażenia RSV wydalany jest z organizmu – w przypadku noworodków lub niemowląt okres ten może wydłużyć się nawet do 4 tygodni.

Objawy zakażenia wirusem RSV wśród dzieci

u najmłodszych: zapalenie oskrzelików (szczególnie groźne dla noworodków i niemowląt, a zwłaszcza dla dzieci z niską masą urodzeniową, w tym dla wcześniaków),

uporczywy kaszel z powodu infekcji górnych dróg oddechowych,

krótki, płytki oddech,

zmiana koloru ust lub języka – można na nim zauważyć lekko niebieskawy lub szarawy odcień,

problem z przełykaniem pokarmów lub połykaniem napojów,

odwodnienie (u małych dzieci można zauważyć, że rzadziej moczą pieluszki),

trudności z zasypianiem,

niewysoka gorączka.

U starszych dzieci i dorosłych objawy zwykle są łagodniejsze i często przypominają zwykłe przeziębienie.

Zakażenie wirusem RSV – najlepsze sposoby leczenia

Przy infekcji wirusem RSV zaleca się głównie podawanie leków przeciwgorączkowych, przeciwwirusowych lub kortykosteroidów oraz nawadnianie organizmu, by nie doprowadzić do odwodnienia. Czasami korzystnie na stan chorych mogą wpłynąć domowe inhalacje za pomocą środków o działaniu przeciwwirusowym.

Najcięższe przypadki mogą wymagać nawet podłączenia do specjalnej aparatury wspomagającej oddychanie na oddziałach intensywnej terapii. Niektóre szpitale oferują niektórym pacjentom także tlenoterapię.

Niestety nawet po przejściu zakażenia RSV, nie nabywa się na ten wirus całkowitej odporności. Najczęstszym powikłaniem po zakażeniu wirusem RSV jest zapalenie ucha środkowego. Zdecydowanie rzadziej zdarza się natomiast zapalenie mięśnia sercowego, które występuje jedynie w sporadycznych przypadkach. Uważa się, że karmienie piersią może ograniczać ryzyko infekcji RSV.

